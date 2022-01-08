Apple обновила «операционку»

Компания Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone (iOS 15.2.1) и iPadOS (15.2.1).

Об этом сообщает GSM Arena.

Последнее обновление Apple направлено на исправление ошибок в предыдущих выпущенных обновлениях.

В частности, ранее программа «Сообщения» могла не загружать фото, присланные через iCloud.

Также программы для CarPlay от сторонних производителей могли не реагировать на ввод данных.

Новые обновления можно уже загрузить через настройки устройств Apple.

Напомним, ранее Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone (iOS 15.0.2) и смартчасов (watchOS 8.0.1).