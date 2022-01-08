0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Apple обновила «операционку»

Apple обновила «операционку»

Компания Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone (iOS 15.2.1) и iPadOS (15.2.1).

Об этом сообщает GSM Arena.

Последнее обновление Apple направлено на исправление ошибок в предыдущих выпущенных обновлениях.

В частности, ранее программа «Сообщения» могла не загружать фото, присланные через iCloud.

Также программы для CarPlay от сторонних производителей могли не реагировать на ввод данных.

Новые обновления можно уже загрузить через настройки устройств Apple.

Напомним, ранее Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone (iOS 15.0.2) и смартчасов (watchOS 8.0.1).

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.