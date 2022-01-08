Apple обновила «операционку»

Компания Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone (iOS 15.2.1) и iPadOS (15.2.1).
Об этом сообщает GSM Arena.
Последнее обновление Apple направлено на исправление ошибок в предыдущих выпущенных обновлениях.
В частности, ранее программа «Сообщения» могла не загружать фото, присланные через iCloud.
Также программы для CarPlay от сторонних производителей могли не реагировать на ввод данных.
Новые обновления можно уже загрузить через настройки устройств Apple.
Напомним, ранее Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone (iOS 15.0.2) и смартчасов (watchOS 8.0.1).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Деньги на мечту» под 5%: у Зеленского планируют выдавать по 150 тыс. ипотечных кредитов в годВчера, 09:03 - 3124 47
Как долго нужно откладывать, чтобы собрать на собственное жилье в УкраинеВчера, 16:04 - 1665 11
В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилейВчера, 12:01 - 1991 11
В январе могут взяться за фискализацию такси — ГетманцевВчера, 16:15 - 1043 9
После запуска продуктовых карточек количество «нуждающихся» будет расти с каждым месяцем — прогнозВчера, 17:25 - 750 7
«Деньги на мечту» под 5%: у Зеленского планируют выдавать по 150 тыс. ипотечных кредитов в годВчера, 09:03 - 3124 47
Межбанк: почему наступает момент истиныВчера, 10:45 - 2482 5
Транспортный налог на авто: сколько придется заплатить в 2022 годуВчера, 13:00 - 2442 2
Rozetka запустила собственную оплату частямиВчера, 11:03 - 2416
В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилейВчера, 12:01 - 1991 11
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космосВчера, 12:37 - 151 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)Позавчера, 12:33 - 720 4
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 480 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1405 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1090 4