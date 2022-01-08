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Украинцы платят за коммуналку почти как британцы: как выросли тарифы в 2021 году

Украинцы платят за коммуналку почти как британцы: как выросли тарифы в 2021 году

Украинцы платят за коммуналку почти как британцы. Средняя платежка и у нас, и у них – более 3 тысяч гривен. Такую информацию обнародовала народный депутат Татьяна Вострикова.

Об этом рассказали в эфире “Сніданку з 1+1” 13 января.

Так, по данным нардепу, в течение 2021 года тарифы в стране повысились на четверть. В то же время, отмечается, что платить за коммуналку украинцы стали ощутимо меньше. Так, за отопление в ноябре 2021 года уплатили лишь треть от начислений. А за газ – более 60%.

Количество начисленных субсидий также уменьшилось. Так, в 2021 году государственную помощь получили на 400 тысяч семей меньше, чем в предыдущем году.

Напомним, чтобы выполнить требования Международного валютного фонда, украинские власти могут ужесточить наказание за накопление долгов за коммунальные услуги. Решение было принято в связи с тем, что в Украине ежегодно ухудшается ситуация с задолженностью — она стремительно растет и на каждую украинскую семью приходится 4 тыс. грн долга. Долги за коммуналку: когда жилье автоматически выставят на продажу.

Справка Finance.ua:

  • «Нафтогаз Украины» предложил бытовым пользователям скидку на газ. Как сообщили в пресс-службе газоснабжающей компании, сэкономить 1% от стоимости газа можно при оплате до 15 числа. Эту скидку можно использовать во время следующего платежа.
  • с 1 января 2022 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на распределение газа.

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По материалам ТСН
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