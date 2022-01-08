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Чем рискуют страны, дружески настроенные к цифровым активам: предупреждение от МВФ

Чем рискуют страны, дружески настроенные к цифровым активам: предупреждение от МВФ

Растущая корреляция между BTC и S&P 500 может угрожать финансовой стабильности стран, дружественно настроенных в отношении цифровых активов, сообщает Banker.ua со ссылкой на материалы MyCrypter.

Экономисты МВФ заговорили о рисках для финансовой стабильности ряда стран, вызванных корреляцией между индексом S&P 500 и криптовалютами, возросшей в условиях пандемии.

Так, отмечают эксперты Фонда, многие инвесторы с 2020 года начали расширение портфелей за счет покупки цифровых активов с целью хеджирования на случай падения рынка акций.

В результате корреляция между Bitcoin и S&P 500 в период с 2020 по 2021 год выросла до 0,36. Для сравнения: в 2017-2019 годах этот показатель оставался на уровне 0,01.

При этом в течение последних 30 дней корреляция между BTC и S&P 500 достигла отметки 0,61, тогда как между первой криптовалютой и индикатором Nasdaq составила 0,58.

Стоит отметить, что в Kaiko январское падение курса Bitcoin объясняют тем, что инвесторы массово избавляются от акций IT-сектора, запасаясь долларом. Зависимость криптовалюты от того, что происходит на Уолл-стрит, по мнению аналитиков компании, обусловлена готовностью Федрезерва повысить ключевую ставку уже в марте этого года.

Чтобы избежать рисков, о которых Международный валютный фонд предупреждает дружески настроенные в отношении цифровых активов страны, эксперты МВФ рекомендуют создать нормативно-правовую базу, включающую требования к банкам разных стран по их взаимодействию с криптовалютами.

Отметим, что ранее об увеличении корреляции между ВТС и S&P 500 вследствие усиления ценовых колебаний Bitcoin заявили аналитики банка DBS (Сингапур).

По материалам Banker.ua
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