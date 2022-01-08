Таиланд с апреля вводит туристический сбор

С апреля иностранные туристы для въезда в Таиланд должны будут уплатить сбор в размере 300 батов (около 250 грн).

Об этом заявил официальный представитель правительства страны Танакорн Бунконгванчана, передает Bangkok Post.

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Издание пишет, что власти страны запускают “удивительную новую главу Таиланда”. План продвижения министерства спорта и туризма включает продвижение “белых маршрутов” для туристов в соответствии со стратегией био-, кругового и зеленого экономического развития для более устойчивого и безопасного туризма.

Также с апреля с иностранных туристов начнут взимать “входной взнос”. Как отмечается, плату размером 300 батов используют для развития туристических достопримечательностей и страхования от несчастных случаев или смерти туристов.

Максимальная страховая выплата составит один миллион батов в случае смерти и 500 тысяч батов на медицинские расходы.

Сбор включат в стоимость авиабилетов.