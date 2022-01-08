Доступная альтернатива Land Rover: представлен новый бренд Niutron

Ли Инан, основатель Maverick Electric, представил бренд Niutron, под которым будут выпускать умные автомобили премиального уровня на новых источниках энергии.
Основатели бренда утверждают, что ключевыми составляющими для Niutron являются исследования, усовершенствования, удовольствие, простота управления и простота использования.
Также была раскрыта первая модель бренда Niutron, которой оказался 5-местный внедорожник. Он будет доступен как с полностью электрической, так и с гибридной силовыми установками. Автомобиль станет доступен для предварительного заказа в первой половине этого года, а покупатели получат его в сентябре.
Фото: Mydrivers
Создатели не скрывают, что вдохновляются автомобилями Land Rover. Известно, что автомобиль также будет иметь 6- и 7-местную версии. На задней стойке возле зарядного лючка будет присутствовать встроенный цифровой индикатор, который показывает состояние аккумулятора автомобиля при зарядке. Автомобиль имеет светодиодное освещение и выдвижные ручки.
Фото: Mydrivers
Габаритные размеры нового автомобиля составляют 4915 х 1950 х 1750 мм при колёсной базе 2900 мм. Его кузов выполнен из стали и алюминия. Новый автомобиль в стандартной комплектации будет оснащен интеллектуальной электрической системой полного привода, а разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать 5,9 с.
Подробности будут объявлены дополнительно.
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