Оплата лечения пациентов с COVID-19 в 2022 году в стационарах будет происходить по-новому

В этом году Минздрав изменил подходы к формированию пакетов медицинских услуг на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, узнал подробности у Минздрава.
Оплата лечения пациентов с COVID-19 в 2022 году в стационарах будет происходить по двум пакетам.
Пациенты по-прежнему будут получать всю медицинскую помощь в стационарах бесплатно. Все предоставленные услуги будут оплачены медучреждениям по договору с Национальной службой здоровья.
НСЗУ будет оплачивать медучреждениям лечение по двум пакетам:
На первый пакет смогут законтрактоваться только те заведения, которые были определены ОГА. Речь идет об одном заведении на 200 тысяч населения соответствующей области.
Сейчас региональными департаментами здравоохранения уже поданы перечни таких учреждений. После чего с медучреждениями, которые пройдут проверку на соответствие требованиям НСЗУ, будут заключены договоры. В программе медицинских гарантий на 2022 год для них предусмотрено почти 2,5 млрд гривен. Ежемесячно такое заведение будет получать оплату по глобальной ставке в размере 1 053 510 грн.
При расчете была учтена заработная плата для четырех команд, которые постоянно должны быть в заведении. Условием получения этих средств является наличие постоянного остатка лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, необходимых для лечения инфекционных заболеваний, в частности COVID-19.
Контрактование на второй пакет доступно всем заведениям, которые соответствуют требованиям, определенным Национальной службой здоровья Украины. На это направление в бюджете предусмотрено 16,9 млрд гривен. Оплата будет осуществляться, в частности, в зависимости от тяжести пролеченного случая. В расчете тарифа учтена заработная плата и плата на необходимые лекарственные средства и медицинские изделия для лечения пациентов с COVID-19.
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