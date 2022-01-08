В Киеве разоблачили схему «откатов» за получение бюджетных подрядов

Генпрокуратура и Госбюро расследований разоблачили масштабную схему хищения средств городского бюджета Киева, их дальнейшего отмывания и предоставления и получения взяток. Во время получения 1,75 млн грн задержан руководитель одного из коммунальных предприятий Киевской горгосадминистрации (КГГА) и правоохранитель.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, в схеме задействованы должностные лица коммунального предприятия КГГА, руководители и представители коммерческих структур, а также правоохранители. Они наладили систему сбора с предпринимателей откатов из средств, уплаченных городским бюджетом за выполнение работ и услуг. То есть часть сумм, полученных от города за подряды, предприниматели переводили в наличные и возвращали столичным чиновникам.
Продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств, выявление и изъятие неправомерно полученных средств и установление всех причастных к совершению этих преступлений.
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