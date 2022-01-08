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Повышен размер надбавки на уход отдельным категориям лиц с инвалидностью

Повышен размер надбавки на уход отдельным категориям лиц с инвалидностью

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Министерства социальной политики Украины, что с 1 января 2022 года повышен размер надбавки на уход:

  • лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы, – со 150 до 200 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 2901 грн до 3868 грн);
  • за ребенком с инвалидностью подгруппы А – со 150% до 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (для детей в возрасте до 6 лет – с 3150 грн до 4200 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – с 3927,00 грн до 5236,00 грн.

Соответственно, размеры государственной социальной помощи с учетом надбавки на уход на 1 января 2022 года составляют от 1 934 до 7266,70 гривны.

Справка Finance.ua:

  • На 2022 год запланировано увеличить размер помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Ранее она составляла 41 тыс. 280 грн.
  • Выплата пособия будет проводиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями.
По материалам Finance.UA
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