Повышен размер надбавки на уход отдельным категориям лиц с инвалидностью

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Министерства социальной политики Украины, что с 1 января 2022 года повышен размер надбавки на уход:
Соответственно, размеры государственной социальной помощи с учетом надбавки на уход на 1 января 2022 года составляют от 1 934 до 7266,70 гривны.
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