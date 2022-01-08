В Тернополе завершился ремонт объездной дороги (фото)

В Тернополе завершился ремонт объездной дороги, которая является частью автомобильной дороги общего пользования М-12 (М-30).
«Объездная дорога Тернополя уже полностью обновлена и доступна для проезда транспорта», — говорится в сообщении областной администрации.
Также в городе открыли проезд по новой двухуровневой транспортной развязке в районе Гаевского путепровода. Для движения авто там были обустроены шесть полос для движения автотранспорта, наружное освещение, а также участки для пешеходов и разворотные площадки.
«Благодаря строительству новой двухуровневой транспортной развязки и ремонту объездной дороги уменьшилась погрузка и поток транспорта на дорогах, ведущих из центральной части Тернополя до ул. Гаевой, с автовокзала и других улиц. А поскольку М-3 — это еще и автомобильная дорога международного значения, около 70% транспорта проезжает по ней транзитом, этот проект по реконструкции дороги был очень важным и масштабным, а объем выполненных работ — колоссальный», — констатировали в облгосадминистрации.
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