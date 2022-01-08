0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

В Тернополе завершился ремонт объездной дороги (фото)

В Тернополе завершился ремонт объездной дороги, которая является частью автомобильной дороги общего пользования М-12 (М-30).

«Объездная дорога Тернополя уже полностью обновлена и доступна для проезда транспорта», — говорится в сообщении областной администрации.

Также в городе открыли проезд по новой двухуровневой транспортной развязке в районе Гаевского путепровода. Для движения авто там были обустроены шесть полос для движения автотранспорта, наружное освещение, а также участки для пешеходов и разворотные площадки.

«Благодаря строительству новой двухуровневой транспортной развязки и ремонту объездной дороги уменьшилась погрузка и поток транспорта на дорогах, ведущих из центральной части Тернополя до ул. Гаевой, с автовокзала и других улиц. А поскольку М-3 — это еще и автомобильная дорога международного значения, около 70% транспорта проезжает по ней транзитом, этот проект по реконструкции дороги был очень важным и масштабным, а объем выполненных работ — колоссальный», — констатировали в облгосадминистрации.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.