«Нафтогаз» предложил скидку для населения: сколько можно сэкономить

«Нафтогаз Украины» предложил бытовым пользователям скидку на газ. Finance.ua как портал, который обучает экономить, рассказывает детали.
Как получить скидку? Как сообщили в пресс-службе газоснабжающей компании, сэкономить 1% от стоимости газа можно при оплате до 15 числа. Эту скидку можно использовать во время следующего платежа.
«Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%», — говорится в сообщении.
Как получить счет за потребленный газ:
Где платить за газ?
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