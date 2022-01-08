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«Нафтогаз» предложил скидку для населения: сколько можно сэкономить

«Нафтогаз» предложил скидку для населения: сколько можно сэкономить

«Нафтогаз Украины» предложил бытовым пользователям скидку на газ. Finance.ua как портал, который обучает экономить, рассказывает детали.

Как получить скидку? Как сообщили в пресс-службе газоснабжающей компании, сэкономить 1% от стоимости газа можно при оплате до 15 числа. Эту скидку можно использовать во время следующего платежа.

«Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%», — говорится в сообщении.

Как получить счет за потребленный газ:

  • личный кабинет my.gas.ua;
  • чат-бот GASUA в Viber или Telegram;
  • электронная почта (e-mail);
  • если вы выбрали печатный счет, Укрпочта доставит его по вашему почтовому адресу после 20 января;
  • также можно распечатать счет в платежных терминалах самообслуживания EasyPay.

Где платить за газ?

Онлайн:

  • личный кабинет my.gas.ua;
  • чат-бот GASUA в Viber и Telegram;
  • сайты и мобильные приложения банков;
  • платежные системы (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Офлайн:

  • в банковских или почтовых отделениях;
  • в платежных терминалах самообслуживания.

Справка Finance.ua:

  • цена на природный газ для бытовых клиентов «Нафтогаза» в рамках тарифного плана «Фиксированный» составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки);
  • с 1 мая 2022 года украинцы получат новые тарифы на газ, которые будут действовать на протяжении целого года. Тариф на газ от «Нафтогаза» и других компаний-поставщиков изменится;
  • с 1 января 2022 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на распределение газа.
По материалам Finance.UA
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