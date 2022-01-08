«Нафтогаз» предложил скидку для населения: сколько можно сэкономить

«Нафтогаз Украины» предложил бытовым пользователям скидку на газ. Finance.ua как портал, который обучает экономить, рассказывает детали.

Как получить скидку? Как сообщили в пресс-службе газоснабжающей компании, сэкономить 1% от стоимости газа можно при оплате до 15 числа. Эту скидку можно использовать во время следующего платежа.

«Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%», — говорится в сообщении.

Как получить счет за потребленный газ:

личный кабинет my.gas.ua;

чат-бот GASUA в Viber или Telegram;

в Viber или Telegram; электронная почта (e-mail);

если вы выбрали печатный счет, Укрпочта доставит его по вашему почтовому адресу после 20 января;

также можно распечатать счет в платежных терминалах самообслуживания EasyPay.

Где платить за газ?

Онлайн:

личный кабинет my.gas.ua;

чат-бот GASUA в Viber и Telegram;

в Viber и Telegram; сайты и мобильные приложения банков;

платежные системы (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Офлайн:

в банковских или почтовых отделениях;

в платежных терминалах самообслуживания.

Справка Finance.ua:

цена на природный газ для бытовых клиентов «Нафтогаза» в рамках тарифного плана «Фиксированный» составляет 7,96 грн/куб.м с НДС , без стоимости распределения (доставки);

с 1 мая 2022 года украинцы получат новые тарифы на газ, которые будут действовать на протяжении целого года. Тариф на газ от «Нафтогаза» и других компаний-поставщиков изменится;