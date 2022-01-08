Минцифры ввело новые стандарты качества государственных услуг

Министерство цифровой трансформации утвердило приказ, который вводит единые стандарты качества государственного сервиса.

Finance.ua узнал, что изменится для украинцев.

Новые стандарты обязательны для ЦПАУ, сервисных центров МВД, государственных миграционных служб и всех госорганов (всего более 7 тысяч), предоставляющих административные услуги украинцам.

«Приказ позволит практически реализовать современный клиентоориентированный подход в государственных учреждениях и приблизить уровень сервиса к европейским и мировым стандартам и практикам предоставления госуслуг», — рассказала заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

По ее словам, такое решение упростит работу сотрудников ЦПАУ и других фронт-офисов, предоставляющих административные услуги. Ведь у них появится четкий порядок действий в типичных ситуациях и варианты реагирования в нетипичных.

Среди обязательных требований, в частности:

качественно и без дискриминации предоставлять услуги всем, кто обращается, в том числе людям с инвалидностью, бабушкам и дедушкам, иностранцам и представителям национальных меньшинств;

избегать и предотвращать возникновение конфликтов с посетителями;

ежедневно собирать и реагировать на отзывы посетителей, а также учитывать замечания для улучшения сервиса;

подтверждать получение е-писем и указывать ФИО и контакт работника, который обрабатывает их, если услуга предоставляется по электронной почте;

и контакт работника, который обрабатывает их, если услуга предоставляется по электронной почте; отвечать в течение 5 минут во время общения в онлайн-чате. Если ответ требует больше времени, человека надо предупредить в течение 1 минуты.

Расширились и имеющиеся требования: