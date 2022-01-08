Минцифры ввело новые стандарты качества государственных услуг

Министерство цифровой трансформации утвердило приказ, который вводит единые стандарты качества государственного сервиса.
Finance.ua узнал, что изменится для украинцев.
Новые стандарты обязательны для ЦПАУ, сервисных центров МВД, государственных миграционных служб и всех госорганов (всего более 7 тысяч), предоставляющих административные услуги украинцам.
«Приказ позволит практически реализовать современный клиентоориентированный подход в государственных учреждениях и приблизить уровень сервиса к европейским и мировым стандартам и практикам предоставления госуслуг», — рассказала заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.
По ее словам, такое решение упростит работу сотрудников ЦПАУ и других фронт-офисов, предоставляющих административные услуги. Ведь у них появится четкий порядок действий в типичных ситуациях и варианты реагирования в нетипичных.
Среди обязательных требований, в частности:
Расширились и имеющиеся требования:
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