Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году

Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста глобальной экономики — банк ожидает замедления роста с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 и 3,2% в 2023 годах.

Об этом сообщается в докладе Всемирного банка о глобальных экономических перспективах.

«После сильного восстановления в 2021 году мировая экономика начинает заметно замедляться на фоне новых угроз от штаммов COVID-19 и роста инфляции, долгов и неравенства доходов, что может поставить под угрозу восстановление развивающихся стран.

Ожидается, что глобальный рост заметно замедлится с 5,5 процента в 2021 году до 4,1 процента в 2022 году и 3,2 процента в 2023 году, поскольку отложенный спрос угасает, а фискальная и монетарная поддержка во всем мире прекращается", — говорят во Всемирном банке.

Прогноз на текущий год снижен на 0,2 п. п. по сравнению с июнем.

«Мировая экономика одновременно сталкивается с COVID-19, инфляцией и неопределенностью политики, а государственные расходы и монетарная политика находятся на неизведанной территории. Растущее неравенство и проблемы безопасности особенно вредны для развивающихся стран», — сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«Чтобы вывести больше стран на благоприятный путь роста, нужны согласованные международные действия и комплексный набор ответов национальной политики», — добавил он.

Во Всемирном банке заявляют, что замедление будет совпадать с увеличением различий в темпах роста между странами с развитой экономикой и развивающимися странами.

Ожидается, что рост в странах с развитой экономикой снизится с 5 процентов в 2021 году до 3,8 процента в 2022 году и 2,3 процента в 2023 году — эти умеренные темпы будут достаточными для восстановления производства и инвестиций до допандемических тенденций в этих экономиках.

Однако в странах с развивающейся экономикой ожидается, что рост упадет с 6,3% в 2021 году до 4,6% в 2022 году и 4,4% в 2023 году.

«К 2023 году все страны с развитой экономикой достигнут полного восстановления производства; однако объем производства в развивающихся странах будет оставаться на 4 процента ниже тенденции до пандемии. Для многих уязвимых экономик неудача еще больше: производство в слабых и пострадавших от конфликтов экономиках будет на 7,5% ниже тенденции к пандемии, а производство малых островных государств будет на 8,5 процента ниже», — добавляют в Мировом банке.

В США на 2022 год Всемирный банк прогнозирует рост ВВП на 3,7% – это на 0,5 п. п. ниже, чем раньше. В Китае прогнозируется рост в 2022 году на 5,1% – прогноз снижен на 0,3 п. п.

«Первоочередной задачей должно быть обеспечение более широкого и справедливого распространения вакцин, чтобы пандемию можно было взять под контроль», — сказала управляющий директор Всемирного банка по политике развития и партнерства Мари Пангесту.