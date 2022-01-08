Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году

Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста глобальной экономики — банк ожидает замедления роста с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 и 3,2% в 2023 годах.
Об этом сообщается в докладе Всемирного банка о глобальных экономических перспективах.
«После сильного восстановления в 2021 году мировая экономика начинает заметно замедляться на фоне новых угроз от штаммов COVID-19 и роста инфляции, долгов и неравенства доходов, что может поставить под угрозу восстановление развивающихся стран.
Ожидается, что глобальный рост заметно замедлится с 5,5 процента в 2021 году до 4,1 процента в 2022 году и 3,2 процента в 2023 году, поскольку отложенный спрос угасает, а фискальная и монетарная поддержка во всем мире прекращается", — говорят во Всемирном банке.
Прогноз на текущий год снижен на 0,2 п. п. по сравнению с июнем.
«Мировая экономика одновременно сталкивается с COVID-19, инфляцией и неопределенностью политики, а государственные расходы и монетарная политика находятся на неизведанной территории. Растущее неравенство и проблемы безопасности особенно вредны для развивающихся стран», — сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.
«Чтобы вывести больше стран на благоприятный путь роста, нужны согласованные международные действия и комплексный набор ответов национальной политики», — добавил он.
Во Всемирном банке заявляют, что замедление будет совпадать с увеличением различий в темпах роста между странами с развитой экономикой и развивающимися странами.
Ожидается, что рост в странах с развитой экономикой снизится с 5 процентов в 2021 году до 3,8 процента в 2022 году и 2,3 процента в 2023 году — эти умеренные темпы будут достаточными для восстановления производства и инвестиций до допандемических тенденций в этих экономиках.
Однако в странах с развивающейся экономикой ожидается, что рост упадет с 6,3% в 2021 году до 4,6% в 2022 году и 4,4% в 2023 году.
«К 2023 году все страны с развитой экономикой достигнут полного восстановления производства; однако объем производства в развивающихся странах будет оставаться на 4 процента ниже тенденции до пандемии. Для многих уязвимых экономик неудача еще больше: производство в слабых и пострадавших от конфликтов экономиках будет на 7,5% ниже тенденции к пандемии, а производство малых островных государств будет на 8,5 процента ниже», — добавляют в Мировом банке.
В США на 2022 год Всемирный банк прогнозирует рост ВВП на 3,7% – это на 0,5 п. п. ниже, чем раньше. В Китае прогнозируется рост в 2022 году на 5,1% – прогноз снижен на 0,3 п. п.
«Первоочередной задачей должно быть обеспечение более широкого и справедливого распространения вакцин, чтобы пандемию можно было взять под контроль», — сказала управляющий директор Всемирного банка по политике развития и партнерства Мари Пангесту.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему люди с 50-летним стажем получают низкую пенсию — разъяснение ПФУВчера, 16:00 - 19366 32
Налоговая начнет проверять доходы украинцев: кого это касаетсяВчера, 13:01 - 21343 8
Введение продуктовых карточек. Автор идеи пояснил, что готовит правительствоОколо часа назад - 495 5
В Украине планируют повысить зарплату чиновникам: кого коснетсяОколо часа назад - 325 4
Дефицит Пенсионного фонда за год превысил 9 млрд грнВчера, 21:03 - 336 4
Налоговая начнет проверять доходы украинцев: кого это касаетсяВчера, 13:01 - 21343 8
Почему люди с 50-летним стажем получают низкую пенсию — разъяснение ПФУВчера, 16:00 - 19366 32
Аналитики спрогнозировали новые колебания курса гривны и назвали причиныВчера, 14:01 - 2474 3
Льготы для физических лиц, владеющих несколькими земельными участками одного вида использованияВчера, 20:01 - 1855 1
В Украине начали взимать «налог на Google»Вчера, 15:02 - 1506 3
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)41 мин. назад - 31
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавирусаПозавчера, 16:39 - 314 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1157 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1010 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2290 14