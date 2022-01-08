В Ровно разоблачили схему хищения более 400 тыс. грн «ковидных средств»

Главного врача одного из коммунальных предприятий Ровенского областного совета подозревают в незаконной выплате более 400 тыс. грн «ковидных» средств.
Об этом сообщают полиция и прокуратура Ровенщины.
По данным следствия, 47-летний чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, в течение апреля-июня 2021 года при распределении средств, предназначенных для оплаты труда медицинских и других работников, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации респираторной болезни COVID-19, безосновательно подписал приказы.
На основе них доплаты были выплачены работникам, которые по своим функциональным обязанностям не могли привлекаться и не привлекались для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию.
Таким образом, государству нанесен ущерб почти на 437 тысяч гривен, указывают правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.
Указано, что сейчас решается вопрос об избрании главврачу меры пресечения и отстранении его от должности.
За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 — 17 тысяч грн).
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