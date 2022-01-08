Дмитрий Соболев: налоговая и пенсионная реформы? За что возьмутся депутаты в ближайшее время

Экономическая ситуация в стране остается нестабильной из-за ряда факторов, на которые Украина не может повлиять, однако последствия которых ощущает достаточно остро. Для преодоления этих последствий придется плодотворно поработать и законодателям.

Еще в середине декабря Верховная Рада Украины приняла решение о фактическом продлении на семь суток «зимних каникул парламентариев» путем перенесения на последней пленарной неделе шестой сессии парламента IX созыва с 17−21 на 24−28 января.

Вряд ли народные избранники действительно посвятят почти полтора месяца работе с избирателями и в Комитетах Рады, как предусмотрено регламентом, однако завершать последнюю сессию им точно придется в действительно «турборежиме».

На что придется реагировать народным депутатам и какие законопроекты, скорее всего, будут рассматриваться на последней пленарной неделе шестой сессии парламента IX созыва?

Скорее всего, будут рассмотрены законопроекты, которые вошли в повестку дня в конце ноября — начале декабря, направленные на точечное решение застарелых проблем с нехваткой финансирования отдельных государственных программ и на погашение задолженности по общегосударственным обязательствам.

Это могут быть:

проект Закона «О внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к Закону Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“ (относительно погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий угольной отрасли)» №5891.

Проект Закона предусматривает, что в 2021 году за счет выполнения в январе-сентябре плановых показателей от рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа получится увеличить расходы общего фонда государственного бюджета по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» на 2 млрд 400 млн гривен для погашения задолженности и выплаты текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования развития украинского книгоиздания и книгораспространения» №6287.

Предусмотренные в законопроекте механизмы должны обеспечить рост сети книжных тиражей и ассортимента книг, преобладание чтения книг на русском языке на всей территории страны, значительное уменьшение разрушительного влияния государства-агрессора на украинский книжный рынок.

проект Закона «О внесении изменения в статью 47 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ относительно уточнения порядка выплаты пенсии» №5606.

Законопроектом предлагается установить, что выбор способа выплаты и доставки пенсии будет происходить исключительно по желанию пенсионера путем подачи соответствующего заявления.

проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно беспрепятственной реализации местными государственными администрациями полномочий в области бюджета и финансов» №5827.

Проектом Закона предлагается установить, что не допускается обеспечение иска путем наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счетах местных государственных администраций в учреждениях банков Украины и/или в органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств.

Это делается с целью обеспечить беспрепятственную реализацию местными государственными администрациями полномочий в области бюджета и финансов, которую сейчас можно заблокировать в судебном порядке в результате ареста счетов местных органов власти.

Также можно ожидать рассмотрения по ускоренной процедуре изменений в действующее законодательство, связанных с исправлением несогласованных законодательных изменений из-за «чрезмерной скорости» принятых ранее законодательных актов и утверждения общегосударственных программ, до которых «руки не дошли» ранее. В частности, это могут быть:

проект Закона «Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021−2025 годы» №6129.

Целью Программы является обеспечение эффективного использования потенциала космической отрасли и повышение его влияния на решение актуальных задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного развития общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.

проект Закона «О Национальной программе информатизации» №6241.

Законопроектом обновляется терминология, понятийный аппарат и определение сферы информатизации, разрабатываются и расширяются права и обязанности участников процесса информатизации, регулируется механизм взаимодействия с учетом требований ряда Законов Украины.

Кроме того, им расширяется направление программы на решение ряда основных задач, в том числе:

— применение информационных и цифровых технологий в государственном управлении и общественно-экономических отношениях;

— преодоление цифрового неравенства;

— повышение уровня безопасности информационной деятельности и киберзащиты;

— интеграция Украины в мировое информационное пространство.

проект Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно расширения прав постоянных пользователей земельных участков» №6289.

Проектом Закона предлагается предоставить возможность постоянным пользователям земельных участков государственной, коммунальной собственности сельскохозяйственного назначения, а также земельных участков сельскохозяйственных угодий, которые относятся к землям обороны, передавать их в аренду на земельных торгах сроком на 7 лет.

Также устанавливается порядок переоформления имеющихся прав постоянного пользования на другие вещные права, по которому физические лица и юридические лица частного права будут иметь право переоформить право постоянного пользования на право аренды сроком на 50 лет и/или право выкупа земельного участка с 30-летней отсрочкой платежа.

проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуществления функций технического регулирования в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения для агропромышленного комплекса» №6070.

Принятие законопроекта позволит актуализировать законодательство и позволит усовершенствовать организацию и порядок деятельности субъектов в системе инженерно-технического обеспечения.

Также урегулирован на законодательном уровне вопрос организации работы, связанной с регистрацией тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, землеройных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, технологического транспорта других механизмов и выдачи удостоверений тракториста-машиниста.

проект «Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О суде присяжных» №3844.

Законопроект направлен на обеспечение реализации статьи 124 Конституции Украины относительно непосредственного участия народа в осуществлении правосудия через присяжных.

Безусловно, это не все законопроекты, которые могут быть рассмотрены 25−28 января Радой, но поскольку они уже включены в повестку дня, то, если не произойдет какого-то форс-мажора, то есть шансы на то, что их примут, по крайней мере в первом чтении.

Также стоит упомянуть и о планах принять весной очередную налоговую реформу, а для этого подать соответствующий законопроект нужно еще зимой.

Как заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, налоговая реформа является одной из важнейших задач парламента. «Соответствующий законопроект появится в Верховной Раде в ближайшее время, чтобы весной мы смогли его принять», — спрогнозировал он.

По словам Корниенко, в общем в 2022 году парламент планирует сосредоточиться в первую очередь на пенсионной и налоговой реформах, внедрить экономический паспорт украинца, принять закон о столице, начать рассмотрение децентрализационных изменений в Конституцию и реформировать СБУ.

Вот такой может быть повестка дня работы ВРУ в январе. Чем нас «поприветствует» седьмая сессия парламента IX созыва — узнаем скоро.

Дмитрий Соболев, CSO ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», кандидат экономических наук, советник налогового и таможенного дела 1 ранга