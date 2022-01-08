Дмитрий Соболев: налоговая и пенсионная реформы? За что возьмутся депутаты в ближайшее время

Экономическая ситуация в стране остается нестабильной из-за ряда факторов, на которые Украина не может повлиять, однако последствия которых ощущает достаточно остро. Для преодоления этих последствий придется плодотворно поработать и законодателям.
Еще в середине декабря Верховная Рада Украины приняла решение о фактическом продлении на семь суток «зимних каникул парламентариев» путем перенесения на последней пленарной неделе шестой сессии парламента IX созыва с 17−21 на 24−28 января.
Вряд ли народные избранники действительно посвятят почти полтора месяца работе с избирателями и в Комитетах Рады, как предусмотрено регламентом, однако завершать последнюю сессию им точно придется в действительно «турборежиме».
На что придется реагировать народным депутатам и какие законопроекты, скорее всего, будут рассматриваться на последней пленарной неделе шестой сессии парламента IX созыва?
Скорее всего, будут рассмотрены законопроекты, которые вошли в повестку дня в конце ноября — начале декабря, направленные на точечное решение застарелых проблем с нехваткой финансирования отдельных государственных программ и на погашение задолженности по общегосударственным обязательствам.
Это могут быть:
Проект Закона предусматривает, что в 2021 году за счет выполнения в январе-сентябре плановых показателей от рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа получится увеличить расходы общего фонда государственного бюджета по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» на 2 млрд 400 млн гривен для погашения задолженности и выплаты текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.
Предусмотренные в законопроекте механизмы должны обеспечить рост сети книжных тиражей и ассортимента книг, преобладание чтения книг на русском языке на всей территории страны, значительное уменьшение разрушительного влияния государства-агрессора на украинский книжный рынок.
Законопроектом предлагается установить, что выбор способа выплаты и доставки пенсии будет происходить исключительно по желанию пенсионера путем подачи соответствующего заявления.
Проектом Закона предлагается установить, что не допускается обеспечение иска путем наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счетах местных государственных администраций в учреждениях банков Украины и/или в органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств.
Это делается с целью обеспечить беспрепятственную реализацию местными государственными администрациями полномочий в области бюджета и финансов, которую сейчас можно заблокировать в судебном порядке в результате ареста счетов местных органов власти.
Также можно ожидать рассмотрения по ускоренной процедуре изменений в действующее законодательство, связанных с исправлением несогласованных законодательных изменений из-за «чрезмерной скорости» принятых ранее законодательных актов и утверждения общегосударственных программ, до которых «руки не дошли» ранее. В частности, это могут быть:
Целью Программы является обеспечение эффективного использования потенциала космической отрасли и повышение его влияния на решение актуальных задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного развития общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.
Законопроектом обновляется терминология, понятийный аппарат и определение сферы информатизации, разрабатываются и расширяются права и обязанности участников процесса информатизации, регулируется механизм взаимодействия с учетом требований ряда Законов Украины.
Кроме того, им расширяется направление программы на решение ряда основных задач, в том числе:
— применение информационных и цифровых технологий в государственном управлении и общественно-экономических отношениях;
— преодоление цифрового неравенства;
— повышение уровня безопасности информационной деятельности и киберзащиты;
— интеграция Украины в мировое информационное пространство.
Проектом Закона предлагается предоставить возможность постоянным пользователям земельных участков государственной, коммунальной собственности сельскохозяйственного назначения, а также земельных участков сельскохозяйственных угодий, которые относятся к землям обороны, передавать их в аренду на земельных торгах сроком на 7 лет.
Также устанавливается порядок переоформления имеющихся прав постоянного пользования на другие вещные права, по которому физические лица и юридические лица частного права будут иметь право переоформить право постоянного пользования на право аренды сроком на 50 лет и/или право выкупа земельного участка с 30-летней отсрочкой платежа.
Принятие законопроекта позволит актуализировать законодательство и позволит усовершенствовать организацию и порядок деятельности субъектов в системе инженерно-технического обеспечения.
Также урегулирован на законодательном уровне вопрос организации работы, связанной с регистрацией тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, землеройных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, технологического транспорта других механизмов и выдачи удостоверений тракториста-машиниста.
Законопроект направлен на обеспечение реализации статьи 124 Конституции Украины относительно непосредственного участия народа в осуществлении правосудия через присяжных.
Безусловно, это не все законопроекты, которые могут быть рассмотрены 25−28 января Радой, но поскольку они уже включены в повестку дня, то, если не произойдет какого-то форс-мажора, то есть шансы на то, что их примут, по крайней мере в первом чтении.
Также стоит упомянуть и о планах принять весной очередную налоговую реформу, а для этого подать соответствующий законопроект нужно еще зимой.
Как заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, налоговая реформа является одной из важнейших задач парламента. «Соответствующий законопроект появится в Верховной Раде в ближайшее время, чтобы весной мы смогли его принять», — спрогнозировал он.
По словам Корниенко, в общем в 2022 году парламент планирует сосредоточиться в первую очередь на пенсионной и налоговой реформах, внедрить экономический паспорт украинца, принять закон о столице, начать рассмотрение децентрализационных изменений в Конституцию и реформировать СБУ.
Вот такой может быть повестка дня работы ВРУ в январе. Чем нас «поприветствует» седьмая сессия парламента IX созыва — узнаем скоро.
Дмитрий Соболев, CSO ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», кандидат экономических наук, советник налогового и таможенного дела 1 ранга
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