Mitsubishi: новые спортивные кроссоверы с ярким дизайном и гибридной силовой установкой

Опубликованы первые фото Mitsubishi Outlander Ralliart. Кроссовер официально презентуют 14 января на автошоу в Токио.
Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.
В Mitsubishi решили возродить знаменитую линейку от подразделения Ralliart. Он специализируется на раллийных авто, но в свое время создавал заряженные версии Lancer, Galant и других моделей марки. Outlander станет первым в новом семействе авто.
Фото: пресс-служба Mitsubishi
Новый Mitsubishi Outlander Ralliart покажут в Токио сразу в двух исполнениях. Концепт-кар Mitsubishi Vision Ralliart отличается измененной решеткой радиатора, агрессивным аэродинамическим обвесом и оригинальными 22-дюймовыми колесными дисками. А вот серийный кроссовер Mitsubishi выглядит более сдержанно, хотя также получил обвес и новые литые диски.
Фото: пресс-служба Mitsubishi
В Ralliart поработали только над дизайном авто, а вот техническая начинка осталась без изменений. Оба варианта – заряжаемые гибриды, которые оснащены стандартной силовой установкой от нового Mitsubishi Outlander PHEV. Он состоит из 2,4-литровой бензиновой четверки и пары электромоторов суммарной мощностью около 280 л.с. Концепт Vision Ralliart также получил увеличенные тормозные диски с шестипоршневыми суппортами.
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