Зарплата Зеленского: сколько президент заработал в 2021 году

В прошлом году на посту президента Владимир Зеленский заработал 336 тысяч гривен. Должностной оклад президента – 28 тысяч гривен. Надбавок и премий Зеленский не получал. Из заработанных средств он уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.
Об этом говорится в документе от Государственного управления делами, который обнародовал «24 канал».
«Заработная плата в 2021 году составила 365 тысяч гривен (общая сумма), из которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен, – говорится в сообщении.
Зарплаты украинских чиновников в 2021 году:
Сколько заработали нардепы:
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