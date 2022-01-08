Зарплата Зеленского: сколько президент заработал в 2021 году

В прошлом году на посту президента Владимир Зеленский заработал 336 тысяч гривен. Должностной оклад президента – 28 тысяч гривен. Надбавок и премий Зеленский не получал. Из заработанных средств он уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.

Об этом говорится в документе от Государственного управления делами, который обнародовал «24 канал».

«Заработная плата в 2021 году составила 365 тысяч гривен (общая сумма), из которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен, – говорится в сообщении.

Зарплаты украинских чиновников в 2021 году:

Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен. Ежемесячная зарплата составляла более 60 тысяч гривен.

Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен. Ежемесячная зарплата составляла более 60 тысяч гривен. Спикер Руслан Стефанчук – 795 324 гривны.

Первый заместитель председателя совета Александр Корниенко – 541 465 гривен;

Заместитель председателя Рады Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

Сколько заработали нардепы: