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Зарплата Зеленского: сколько президент заработал в 2021 году

Зарплата Зеленского: сколько президент заработал в 2021 году

В прошлом году на посту президента Владимир Зеленский заработал 336 тысяч гривен. Должностной оклад президента – 28 тысяч гривен. Надбавок и премий Зеленский не получал. Из заработанных средств он уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.

Об этом говорится в документе от Государственного управления делами, который обнародовал «24 канал».

«Заработная плата в 2021 году составила 365 тысяч гривен (общая сумма), из которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен, – говорится в сообщении.

Зарплаты украинских чиновников в 2021 году:

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен. Ежемесячная зарплата составляла более 60 тысяч гривен.
  • Спикер Руслан Стефанчук – 795 324 гривны.
  • Первый заместитель председателя совета Александр Корниенко – 541 465 гривен;
  • Заместитель председателя Рады Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

Сколько заработали нардепы:

  • Давид Арахамия (“Слуга народа”) – 410 300 гривен.
  • Юрий Бойко («Оппозиционная платформа – За жизнь») – 485 425.
  • Антон Герасимов (“ЕС”) – 540 867 гривен.
  • Ирина Геращенко (ЕС) – 582 783 гривны.
  • Виктор Медведчук («Оппозиционная платформа-за жизнь») – 445 869 гривен.
  • Вадим Рабинович (Оппозиционный блок) – 465 579 гривен.
  • Юлия Тимошенко («Батькивщина») – 486 593 гривны.
  • Елена Шуляк («Слуга народа») – 546 058 гривен.
  • Александра Устинова («Голос») – 504 352 гривны.
По материалам Главком
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