Кто может рассчитывать на повышение пенсии до весны

В Украине в этом году запланировано несколько этапов повышения пенсий для различных категорий граждан. В результате, как сообщили в Министерстве социальной политики, средняя пенсия в конце 2022 года составит 4,5 тысячи гривен, что на 15% выше, чем фактический прожиточный минимум.
Напомним, что минимальная пенсия в 2022 году составит:
В январе получат повышенные пенсии. С начала года выросли пенсии, которые выплачивают нетрудоспособным родителям или мужу (жене) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, непосредственно участвовавших в антитеррористической операции на Донбассе. Сейчас минимальная пенсия в связи с потерей кормильца составляет 7,8 тыс. грн.
Выплаты пересчитали для 3 361 человека, пенсия в среднем повышена на 1 тыс. 895 грн.
С января увеличился размер пенсии людям с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы. Минимальный размер выплат теперь составляет:
Пенсии женщинам. Начиная с 1 января женщинам, которые родились в 1962 году, при обращении впервые за назначением пенсии по возрасту устанавливается ежемесячное повышение в размере 9%.
Размер повышения определяется индивидуально и зависит от размера пенсии женщины, рассчитанной с учетом приобретенного ею страхового стажа и зарплаты.
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