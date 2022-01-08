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Кто может рассчитывать на повышение пенсии до весны

Кто может рассчитывать на повышение пенсии до весны

В Украине в этом году запланировано несколько этапов повышения пенсий для различных категорий граждан. В результате, как сообщили в Министерстве социальной политики, средняя пенсия в конце 2022 года составит 4,5 тысячи гривен, что на 15% выше, чем фактический прожиточный минимум.

Напомним, что минимальная пенсия в 2022 году составит:

  • с 1 января – 1 тыс. 934 грн;
  • с 1 июля – 2 тыс. 27 грн;
  • с 1 декабря – 2 тыс. 93 грн.

В январе получат повышенные пенсии. С начала года выросли пенсии, которые выплачивают нетрудоспособным родителям или мужу (жене) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, непосредственно участвовавших в антитеррористической операции на Донбассе. Сейчас минимальная пенсия в связи с потерей кормильца составляет 7,8 тыс. грн.

Выплаты пересчитали для 3 361 человека, пенсия в среднем повышена на 1 тыс. 895 грн.

С января увеличился размер пенсии людям с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы. Минимальный размер выплат теперь составляет:

  • для I группы инвалидности – 14,6 тыс. грн;
  • для II группы инвалидности – 9,5 тыс. грн.;
  • для III группы инвалидности – 7 тыс. грн.

Пенсии женщинам. Начиная с 1 января женщинам, которые родились в 1962 году, при обращении впервые за назначением пенсии по возрасту устанавливается ежемесячное повышение в размере 9%.

Размер повышения определяется индивидуально и зависит от размера пенсии женщины, рассчитанной с учетом приобретенного ею страхового стажа и зарплаты.

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По материалам Finance.UA
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