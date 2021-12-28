По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (50,950 млн грн и 38,258 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (42 и 38), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,54−27,55 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активные заявки по доллару на сумму 89,208 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,5500 — 150 000

27,5500 — 63 336

27,5500 — 99 999

27,5500 — 20 000

27,5400 — 30 000

27,5400 — 200 000

27,5400 — 55 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,5200 — 10 000

27,5200 — 30 000

27,5300 — 30 000

27,5300 — 40 000

27,5500 — 10 000

27,5500 — 20 000

27,5500 — 15 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,5749 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,5282 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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