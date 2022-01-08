Украина планирует запустить восемь спутников на орбиту до 2025 года, — глава Госкосмоса Тафтай

Подготовленная Общегосударственная целевая научно-техническая космическая программа на 2021−2025 годы предполагает выведение на орбиту 8 украинских спутников.
Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в комментарии Укринформу.
«В программе есть три магистральных направления: создание космических систем наблюдения Земли и мощной ракетной техники, внедрение новейших космических технологий на рынке услуг и масштабный R&D. Конкретнее: восемь украинских спутников на орбите — один аппарат средней пространственной разрозненности, шесть аппаратов — высокой (1 метр)) и один — сверхвысокой (0,5 метра)», — сказал Владимир Тафтай.
По его словам, предусматривается также создание ракетно-космических комплексов тяжелого класса (Зенит-7Н), ракеты-носителя среднего («Циклон-4М») и легкого («Циклон 1») классов, разработка комплекса сверхлегкого класса.
Кроме того, в рамках реализации программы планируется серийное изготовление составляющих ракет-носителей «Антарес» и «Вега», создание космических систем мониторинга околоземного космического пространства, аппаратов для исследования ионосферы и атмосферного аэрозоля, новейших приборов для участия в международных проектах совместно с NASA и Европейским космическим агентством.
Предусматривается также развертывание командно-измерительной станции телеметрической информации на антарктической станции «Академик Вернадский».
Тафтай отметил, что запланировано также создание Лунного модуля, проектирование и разработка средств, систем и приборов для перспективной Лунной миссии в рамках международного проекта «Артемида».
«Это не полный перечень задач государственной космической программы, но, думаю, этого достаточно, чтобы очертить нашу стратегию. Мы будем защищать государство в космосе, производить известную на весь мир мощную ракетно-космическую технику и инвестировать в R&D», — подчеркнул Владимир Тафтай.
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