0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 138 0

Мошенники украли миллионы у клиентов иностранных банков

Мошенники украли миллионы у клиентов иностранных банков

Украинская киберполиция совместно с правоохранителями Германии разоблачила участника международной мошеннической группы, которая завладела более 18 млн грн со счетов граждан ЕС.

По данным киберполиции, преступная группировка использовала скомпрометированные данные клиентов иностранных банков для расчетов за покупки в онлайн-магазинах. Купленные за украденные деньги товары фигуранты перепродавали.

Киберполицейские разоблачили 40-летнего соорганизатора мошеннической схемы – гражданина Украины, который совместно со знакомым получал на хакерских форумах скомпрометированные реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза. Используя эти данные, злоумышленники оплачивали различные покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших.

Мошенники также создавали сайты с предложениями трудоустройства и набирали торговых агентов. С помощью созданной системы администрирования через торговых агентов происходило отправление товаров и обеспечивался дальнейший сбыт товаров в восточноевропейском зарубежье. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 млн грн.

По местам проживания фигуранта киберполицейские в присутствии немецкой полиции провели обыски. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Фигуранту может грозить до 8 лет лишения свободы.

Другой соорганизатор мошеннической схемы имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицией Германии, где находится под стражей.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.