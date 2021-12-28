Мошенники украли миллионы у клиентов иностранных банков

Украинская киберполиция совместно с правоохранителями Германии разоблачила участника международной мошеннической группы, которая завладела более 18 млн грн со счетов граждан ЕС.

По данным киберполиции, преступная группировка использовала скомпрометированные данные клиентов иностранных банков для расчетов за покупки в онлайн-магазинах. Купленные за украденные деньги товары фигуранты перепродавали.

Киберполицейские разоблачили 40-летнего соорганизатора мошеннической схемы – гражданина Украины, который совместно со знакомым получал на хакерских форумах скомпрометированные реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза. Используя эти данные, злоумышленники оплачивали различные покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших.

Мошенники также создавали сайты с предложениями трудоустройства и набирали торговых агентов. С помощью созданной системы администрирования через торговых агентов происходило отправление товаров и обеспечивался дальнейший сбыт товаров в восточноевропейском зарубежье. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 млн грн.

По местам проживания фигуранта киберполицейские в присутствии немецкой полиции провели обыски. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Фигуранту может грозить до 8 лет лишения свободы.

Другой соорганизатор мошеннической схемы имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицией Германии, где находится под стражей.