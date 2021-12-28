Мошенники украли миллионы у клиентов иностранных банков

Украинская киберполиция совместно с правоохранителями Германии разоблачила участника международной мошеннической группы, которая завладела более 18 млн грн со счетов граждан ЕС.
По данным киберполиции, преступная группировка использовала скомпрометированные данные клиентов иностранных банков для расчетов за покупки в онлайн-магазинах. Купленные за украденные деньги товары фигуранты перепродавали.
Киберполицейские разоблачили 40-летнего соорганизатора мошеннической схемы – гражданина Украины, который совместно со знакомым получал на хакерских форумах скомпрометированные реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза. Используя эти данные, злоумышленники оплачивали различные покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших.
Мошенники также создавали сайты с предложениями трудоустройства и набирали торговых агентов. С помощью созданной системы администрирования через торговых агентов происходило отправление товаров и обеспечивался дальнейший сбыт товаров в восточноевропейском зарубежье. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки.
Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 млн грн.
По местам проживания фигуранта киберполицейские в присутствии немецкой полиции провели обыски. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Фигуранту может грозить до 8 лет лишения свободы.
Другой соорганизатор мошеннической схемы имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицией Германии, где находится под стражей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Куда переезжают ИТ-специалисты внутри страныВчера, 16:01 - 3522 7
Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 14:03 - 3084 3
Украина может получить последний транш МВФ в июне 2022 годаВчера, 10:48 - 359 3
Бизнес Казахстана оценил убытки из-за «газовых» протестовВчера, 11:16 - 596 3
Как события в Казахстане изменят цены на электроэнергию и газ в Украине — прогноз экспертовВчера, 21:02 - 967 2
Куда переезжают ИТ-специалисты внутри страныВчера, 16:01 - 3522 7
Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 14:03 - 3084 3
Украина в 2022 году вернет кредиторам 550 млрд гривен. Названы пиковые месяцы платежейВчера, 13:01 - 2426
ПриватБанк предупредил украинцев о новой схеме мошенников с тысячей гривеньВчера, 11:45 - 1714
Межбанк: что будет с валютой после праздниковВчера, 11:13 - 1474
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавирусаВчера, 16:39 - 135
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 918 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 940 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2132 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2844 11