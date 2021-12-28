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Межбанк: что с курсом и как прошли торги

Межбанк: что с курсом и как прошли торги

Понедельник на валютном рынке прошел достаточно активно. Компании уже входят в обычный деловой ритм после длительной череды новогодних праздников и сегодня сами торги проходили в формате “перетягивания курсового каната” между крупными покупателями и продавцами. После обеда объем сделок по Bloomberg уже превысил $110 млн, что является относительно неплохим результатом.

В итоге — почти ничья (рост котировок 2 копейки, если рассматривать курс только с позиции торгов понедельника). Открылись — 27,49/27,51 гривен за доллар, закрылись — по 27,51/27,53.

Более впечатляющим был результат по евро — если стартовали сегодня с уровня 31,15/31,16 гривен, то завершилась сессия проседанием курса продажи евровалюты сразу на 7 копеек – до 31,07/31,09. Но тут основной причиной было падение котировок евро относительно доллара на международных площадках до уровня около 1,1290 на момент написания данной статьи.

Валютные ралли по паре евро/доллар продолжаются, что очень радует спекулянтов. Судя по всему, евровалюта и завтра останется главным инструментов их заработков на межбанке.

Периодически спрос превышал предложение и большинство опрошенных нами участников межбанка по прежнему сохраняют свои девальвационные ожидания на ближайшее время.

Ход торгов:

Началась сессия с утреннего старта 27,49/27,51 гривны за доллар и на фоне роста спроса на валюту – к 11 часам доллар подорожал до 27,515/27,535 гривен, но выше уже не поднимался. К 12 часам и уже до конца обеда его котировки находились в пределах уровня 27,485/27,505.

После 14 часов любой выход более-менее крупного покупателя или продавца существенно влиял на курсовой тренд межбанка. В результате, при постепенном снижении активности к 15 часам доллар вырос до 27,49/27,51 гривен, а завершилась сессия котировками 27,51/27,53.

Главные события 10 января на валютном рынке:

1) Котировки доллара к концу дня остановились на уровне 27,51/27,53 гривны, а евро — в пределах 31,07/31,09 гривен.

2) Нацбанк сегодня не выходил на торги.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 27,5088 гривен, а официальный курс на 11 января 2022 года установлен на уровне 27,4998 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,49 / 27,51
евро – 31,10 / 31,12

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1317 / 1,1319

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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