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Киберполиция и правоохранители Германии разоблачили мошенников: ущерб свыше 18 млн грн (фото)

Киберполиция совместно с правоохранителями Германии разоблачила участника транснациональной мошеннической группы: ущерб достигает свыше 18 миллионов гривен.

Об этом сегодня сообщила Киберполиция.

Преступная группировка использовала скомпрометированные данные клиентов иностранных банков для расчетов в онлайн-магазинах. Купленные товары фигуранты перепродавали и получали «прибыли».

Киберполицейские Харьковщины в рамках международного сотрудничества разоблачили 40-летнего соорганизатора мошеннической схемы. Гражданин Украины совместно со знакомым получал на хакерских форумах скомпрометированные реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза. Используя эти данные, злоумышленники оплачивали разные покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших.


Фото: сайт Киберполиции

Также злоумышленники создавали сайты с предложениями трудоустройства и набирали торговых агентов. С помощью созданной системы администрирования через торговых агентов происходила отправка товаров и обеспечивался дальнейший сбыт товаров в восточноевропейском зарубежье. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, достигает более 18 миллионов гривен.

По местам проживания фигуранта сотрудники полиции в присутствии правоохранителей Германии провели обыски. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. К проведению следственных действий также были привлечены работники полка полиции особого назначения полиции Киева.

Фото: сайт Киберполиции

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

В настоящее время другой соорганизатор имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицейскими Германии, где находится под стражей.

По материалам Finance.UA
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