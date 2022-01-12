Mazda получила патент на уникальный гибридный автомобиль с роторным двигателем

Mazda и роторные моторы. Этой истории уже не один десяток лет. И вот компания снова подложила дров в костер ожидания, который никак не погаснет. Теперь фанаты роторных двигателей будут ждать гибридного автомобиля с роторным двигателем.

О новом патенте Mazda в этой области сообщает Motor1.

Речь идет об автомобиле с задним приводом, который движется с помощью гибридной силовой установки. В ее основе лежит сочетание роторного бензинового двигателя и электрического мотора.

Это не первый патент, который Mazda получила на гибридную установку с роторным двигателем. Однако патент, полученный несколько лет назад (и до сих пор не использованный в реальном производстве), был не столь революционным, как новый.

Только что оформленный патент описывает совершенно новую платформу с задним приводом, в которой бензиновый двигатель с тремя роторами расположен в передней части автомобиля, но приводит в движение заднюю ось.



Фото: Autoevolution

В последний раз конфигурацию с тремя роторами Mazda использовала в своих автомобилях еще в начале 1990-х.

Разумеется, сам факт наличия патента еще не означает, что такой автомобиль когда-то сойдет с конвейера. Так, слухи о заднеприводном купе Mazda с роторным двигателем ходят еще с 2015 года, когда были показаны фото концепт-кара RX-Vision.