Mazda получила патент на уникальный гибридный автомобиль с роторным двигателем

Mazda и роторные моторы. Этой истории уже не один десяток лет. И вот компания снова подложила дров в костер ожидания, который никак не погаснет. Теперь фанаты роторных двигателей будут ждать гибридного автомобиля с роторным двигателем.
О новом патенте Mazda в этой области сообщает Motor1.
Речь идет об автомобиле с задним приводом, который движется с помощью гибридной силовой установки. В ее основе лежит сочетание роторного бензинового двигателя и электрического мотора.
Это не первый патент, который Mazda получила на гибридную установку с роторным двигателем. Однако патент, полученный несколько лет назад (и до сих пор не использованный в реальном производстве), был не столь революционным, как новый.
Только что оформленный патент описывает совершенно новую платформу с задним приводом, в которой бензиновый двигатель с тремя роторами расположен в передней части автомобиля, но приводит в движение заднюю ось.
Фото: Autoevolution
В последний раз конфигурацию с тремя роторами Mazda использовала в своих автомобилях еще в начале 1990-х.
Разумеется, сам факт наличия патента еще не означает, что такой автомобиль когда-то сойдет с конвейера. Так, слухи о заднеприводном купе Mazda с роторным двигателем ходят еще с 2015 года, когда были показаны фото концепт-кара RX-Vision.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Игорный бизнес пополнил госбюджет на 127 грн вместо запланированных миллиардовПозавчера, 20:32 - 3999 12
Закон о декларировании и регистрации места жительства: что нужно знатьПозавчера, 19:04 - 30183 6
Более 120 миллиардов долларов за 5 лет: благодаря чему богатеет Уоррен БаффетВчера, 09:22 - 2098 2
Когда лучше покупать и продавать жилье в Украине - экспертыВчера, 12:12 - 1656 2
Целевое назначение земли: кто может получитьПозавчера, 21:03 - 911 2
Договор дарения: когда даритель имеет право требовать его расторженияВчера, 10:03 - 2328
Более 120 миллиардов долларов за 5 лет: благодаря чему богатеет Уоррен БаффетВчера, 09:22 - 2098 2
Когда лучше покупать и продавать жилье в Украине - экспертыВчера, 12:12 - 1656 2
Районы Киева с самой дешевой первичкой (инфографика)Вчера, 11:15 - 1180 1
Коммунальные услуги в 2022 году: что изменилосьВчера, 08:07 - 985 1
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 286 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1017 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 622 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1660 3
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1197 4