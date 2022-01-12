0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

Mazda получила патент на уникальный гибридный автомобиль с роторным двигателем

Mazda получила патент на уникальный гибридный автомобиль с роторным двигателем

Mazda и роторные моторы. Этой истории уже не один десяток лет. И вот компания снова подложила дров в костер ожидания, который никак не погаснет. Теперь фанаты роторных двигателей будут ждать гибридного автомобиля с роторным двигателем.

О новом патенте Mazda в этой области сообщает Motor1.

Речь идет об автомобиле с задним приводом, который движется с помощью гибридной силовой установки. В ее основе лежит сочетание роторного бензинового двигателя и электрического мотора.

Это не первый патент, который Mazda получила на гибридную установку с роторным двигателем. Однако патент, полученный несколько лет назад (и до сих пор не использованный в реальном производстве), был не столь революционным, как новый.

Только что оформленный патент описывает совершенно новую платформу с задним приводом, в которой бензиновый двигатель с тремя роторами расположен в передней части автомобиля, но приводит в движение заднюю ось.


Фото: Autoevolution

В последний раз конфигурацию с тремя роторами Mazda использовала в своих автомобилях еще в начале 1990-х.

Разумеется, сам факт наличия патента еще не означает, что такой автомобиль когда-то сойдет с конвейера. Так, слухи о заднеприводном купе Mazda с роторным двигателем ходят еще с 2015 года, когда были показаны фото концепт-кара RX-Vision.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.