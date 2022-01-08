Договор дарения: когда даритель имеет право требовать его расторжения

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у sud.ua, когда даритель имеет право требовать расторжения договора дарения.
Даритель вправе требовать расторжения договора дарения недвижимых вещей или иного особо ценного имущества, если:
Расторжение договора является основанием прекращения права собственности на подаренную вещь у одаряемого. Одаряемый обязуется вернуть вещь дарителю в натуре с учетом возможного нормального износа на время пребывания у одаряемого и в том виде, в котором она существовала на момент расторжения договора.
Право дарителя на расторжение договора дарения является срочным, ведь оно существует до тех пор, пока существует вещь, которая является предметом договора.
Расторгнуть договор дарения даритель имеет право только при условии наличия подарка в натуре, то есть когда подарок на момент предъявления такого требования является сохраненным. Таким образом, если вещь была отчуждена третьему лицу, ее возвращение не является возможным.
Даритель может требовать расторжения договора дарения только в том случае, когда дар на момент предъявления требования является сохраненным, то есть находится в собственности одаряемого и его состояние отвечает его назначению. Наличие у одаряемого права собственности на предмет дара является неотъемлемой составляющей сохранности дара на момент предъявления дарителем требования о расторжении договора.
Сохранность дара предполагает нахождение дара в собственности именно одаряемого, а не только его физическое наличие как вещи – предмета материального мира. Отсутствие дара в собственности одаряемого не будет соответствовать критерию сохранности дара (часть четвертая статьи 727 ГК Украины).
Если одаряемому дар не принадлежит на праве собственности на момент расторжения договора дарения, то при отсутствии вещи (сохранности имущества) правовые последствия для возврата дара в натуре на основании части первой статьи 727 ГК Украины не возникают.
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