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Закон о финуслугах и финкомпаниях: Нацбанк назвал преимущества для клиентов

Закон о финуслугах и финкомпаниях: Нацбанк назвал преимущества для клиентов

Верховная Рада 14 декабря 2021 года приняла новый закон о финансовых услугах и финансовых компаниях. Закон содержит немало новаций для клиентов как банков, так и небанковских финучреждений.

Национальный банк Украины назвал преимущества для клиентов небанковских финучреждений. Finance.ua передает главное.

Новым законом вводится надзор за рыночным поведением небанковских финансовых учреждений.

Что это значит. Национальный банк будет осуществлять контроль за соблюдением банками требований защиты прав клиентов, включая требования к:

  • прозрачности структуры собственности;
  • надлежащей деловой репутации владельцев и руководителей и тому подобное.

Надзор регулятора позволит не только защитить права и интересы клиентов, но и создать должную рыночную среду в небанковском финансовом секторе.

Что еще важно:

1. Вводится понятие «тайна финансовой услуги». Для клиента небанковского финучреждения это означает, что информация о его вкладах или кредитах будет конфиденциальной, и он может рассчитывать на ее надежную сохранность.

2. Качество услуг небанковских финучреждений улучшится. Обеспечению надлежащего качества услуг будет способствовать предусмотренная законом возможность передавать часть функций на аутсорсинг. Это позволит «небанкам» полностью сконцентрироваться на профессиональной деятельности, существенно улучшая качество своих услуг.

3. Финкомпания не сможет покинуть рынок, пока не выполнит всех обязательств перед клиентами. Регулятор будет контролировать эти процессы. Такой подход минимизирует, а то и сведет на нет количество обманутых клиентов небанковских финансовых учреждений.

По материалам Finance.UA
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