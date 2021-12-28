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Альфа-Банк Украина начал выдавать пластиковые карты для выплат за вакцинацию

Альфа-Банк Украина начал выдавать пластиковые карты для выплат за вакцинацию

С 10 января в отделениях Альфа-Банка можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 000 гривен по программе єПідтримка. Ранее карты были только цифровыми и оформлялись через цифровой банк Sense SuperApp.

Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого им необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение Альфа-Банка. Карта не персонифицированная, поэтому выдается сразу же в отделении. Новые клиенты, кроме 1000 грн от государства, получат на свой счет Cash’U дополнительные 100 грн бонусами от Альфа-Банка.

Действующие клиенты банка, у которых уже есть цифровая карта для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля, дистанционно заказав доставку по Новой почте, либо обратиться непосредственно в отделение.

Как получить 1000 гривен на пластиковую карту:

1. Оформить карту в отделении Альфа-Банка Украина

2. Для получения денег необходимо скачать приложение Дія и в разделе «Послуги» выбрать «єПідтримка», выслать заявку на получение средств и выбрать карту Альфа-Банка

3. После выбора карты в Дiї, 1000 гривен перечисляется сразу же на счет

На текущий момент клиенты Альфа-Банк Украина уже потратили 40 миллионов гривен на приобретение книг (40%), билетов в кинотеатр (28%), железнодорожных билетов (11,72%), а также билетов в театр (11%). На спорт потрачено 7%, на музыкальные концерты 2%, а на отдых и авиаперелеты – менее 1% средств.

Напомним, 300+ партнеров Альфа-Банка предложили локальные акции и специальные предложения по всей стране, чтобы клиенты банка смогли потратить деньги эффективно. Всего в выбранных государством категориях, куда можно потратить тысячу гривен, более 6000 предприятий. Деньги можно использовать на один или несколько товаров в пределах выбранной категории в течение 4 месяцев со дня поступления на счет. Карту для выплат єПідтримка нельзя пополнять, переводить с и на нее средства и оплачивать ею другие категории товаров, кроме определенных государственной программой.

По материалам Альфа-Банк
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