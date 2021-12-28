New York Times приобретет спортивный сайт The Athletic за 550 миллионов долларов

The New York Times покупает спортивный сайт The Athletic за 550 миллионов долларов наличными.

Об этом сообщает Reuters.

«Приобретение The Athletic дает нам возможность стать мировым лидером в сфере спортивной журналистики», — заявила главный исполнительный директор New York Times Мередит Копит Левиен. Она добавила, что сначала компания планирует продавать подписки The Athletic как отдельный продукт, а затем постепенно включать их в более широкий пакет.

В Reuters пишут, что сделка показывает, что New York Times стремится к модели, основанной на подписке, и росту платных читателей за пределами основного контента новостей.

Напомним, операционные убытки Athletic составили около 55 миллионов долларов при доходах около 65 миллионов долларов в 2021 году. The Athletic основан в 2016 году, по состоянию на декабрь у него было 1,2 миллиона подписчиков.

Прибыль самого New York Times за 3 квартал 2021 года составила 509 миллионов. При этом на деньги подписчиков приходится 343 миллиона долларов, на рекламу 111 и на другие источники прибыли 56 миллионов.