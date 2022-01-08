Имущественные налоги: что изменилось с 2022 года

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, исследовал, что изменилось с 2022 году относительно имущественных налогов.

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Его придется заплатить тем, кто имеет в собственности:

квартиру – более 60,0 кв.м;

частный дом – более 120,0 кв.м.

Размер ставок налога на такое недвижимое имущество вырастет, поскольку минимальная заработная плата тоже повысилась. Налоговым кодексом предусмотрена общая ставка налога не более 1,5% от размера минимальной заработной платы.

Конкретную ставку налога устанавливают местные власти, поэтому в разных областях они отличаются. К примеру, ГНС в Киевской области рассчитала, что в 2022 году за каждый «лишний» квадратный метр нужно будет заплатить по 97,5 грн.

Плата за землю. С 1 января 2022 года внедрено «минимальное налоговое обязательство». МНО – это сумма налогов, которую каждый собственник сельскохозяйственной земли (не имеющий льгот) должен уплачивать в бюджет.

Плательщиками налога являются:

владельцы земельных участков, земельных долей (паев), даже если они ничего не выращивают;

землепользователи (фермеры, аграрии, возделывающие собственную или арендованную землю).

Объектами налогообложения являются:

земельные участки, находящиеся в собственности или в пользовании;

земельные доли (паи), находящиеся в собственности.

Размер МНО отчисляется от нормативной денежной оценки (НДО); в 2022 году составляет 4% – примерно 1200-1300 грн за гектар.

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