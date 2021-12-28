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"Укртелеком" активно сдает в аренду недвижимость под коммерческие помещения

"Укртелеком" активно сдает в аренду недвижимость под коммерческие помещения

За 2021 год «Укртелеком» сдал в аренду 95 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. В то же время общая площадь сдаваемых в аренду помещений достигла на конец прошлого года показателя в 525 тысяч «квадратов».

В пресс-службе компании заявили, что это на 22% больше, чем по итогам 2020 года. Для чего используют помещение от «Укртелекома» — далее.

Чаще всего арендаторы выбирают помещения, сдаваемые «Укртелекомом» для:

  • обустройства офисов,
  • производства,
  • складов,
  • объектов HoReCa (гостиниц, ресторанов, кафе).

По данным компании, свободные площади появляются в результате модернизации и технического переоснащения компании, а также проектов, направленных на эффективное использование имеющейся на балансе недвижимости.

В планах «Укртелекома» на 2022 год предложить арендаторам дополнительно еще 100 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, которая появится по итогам модернизации телекоммуникационной инфраструктуры предприятия.

По словам директора департамента управления недвижимостью «Укртелекома» Евгения Нищенко, среди арендаторов растет спрос на помещения офисного типа, а также объекты, которые можно обустроить под хостел. Ведь большинство зданий компании расположены в центральных частях городов и райцентров, отметил он.

По материалам Телеканал новин 24
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