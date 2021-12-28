Межбанк: валюту снова лихорадит

Четверг на валютном рынке прошел достаточно активно, но в формате «перетягивания курсового каната» между интересами и задачами крупных игроков. По факту — почти ничья (падение на 0,5 копейки), если рассматривать курс только с позиции сегодняшнего дня. Открылись — 27,50/27,52 гривен за доллар, закрыли сессию — по 27,495/27,515.Если же рассматривать котировки с вчерашнего закрытия, сегодняшнего старта и конечных цифр вечера 6-го января — опять имеем девальвацию гривны на 4 копейки, с вчерашнего закрытия 27,455/27,475 до сегодняшнего завершения сессии на уровне 27,495/27,515. Вырос почти на 5 копеек и официальный курс: на 6.01.2022 = 27,4551 гривен за доллар, на
Нацбанк сегодня на рынок не выходил и дал участникам торгов вдоволь погонять курс в достаточно узком коридоре. Но в целом, спрос превышал предложение и большинство опрошенных нами участников торгов сохраняют свои девальвационные ожидания на ближайшее время.
Начались торги с утреннего старта 27,50/27,52 гривны за доллар, к 11 часам доллар вырос до 27,52/27,54 гривен и выше уже особо и не поднимался. После выходов крупных покупателей — котировки кратковременно поднимались, но появление крупных продавцов закрывало часть спроса и курс возвращался к ранее достигнутым позициям.
В итоге, к полудню доллар просел до 27,485/27,505 гривен, а после обеда «крутился» вокруг уровней 27,475−27,49/27,495−27,51. Завершилась сессия по доллару котировками 27,495/27,515 гривен.Участники рынка остались в некотором недоумении в части перспектив по гривне на ближайшее время, но основная масса все же опасается дальнейшего подорожания валюты.
Главные события 6 января на валютном рынке:
1) Доллар к концу дня остановился на отметке 27,495/27,515 гривен, а евро — в пределах 31,13/31,15 гривен.
2) Нацбанк сегодня не выходил на торги.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 в четверг находился на отметке 27,5032 гривен, а официальный курс на 10 января 2022 года установлен на уровне 27,4977 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,49 / 27,51
евро — 31,12 / 31,15
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1294 / 1,1295
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