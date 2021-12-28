Фонд гарантирования за год продал активы банков-банкротов на 24,2 млрд гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2021 году продал активы банков-банкротов на 24,2 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении фонда.

«За 2021 год Фонд гарантирования провел более 300 результативных аукционов с общей ценой реализации лотов 2,4 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства, полученные от продажи активов, фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.

Кроме того, в декабре фонд гарантирования провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых банков на сумму 70,97 млн ​​гривен.

Всего за месяц проведено 136 открытых электронных аукционов, из них 13 — результативные. Другие торги не состоялись из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества.

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Так, успешно завершились аукционы по продаже активов 5 банков, а именно: Златобанка — 50,4 млн гривен; Мисто банка — 9,62 млн гривен, банка «Аркада» — 8,87 млн гривен; Родовид Банка — 2,08 млн гривен; банка «Велес» — 480 гривен.

По состоянию на 1 января 2022 года по результатам 13 успешных аукционов уже получена оплата по 5 лотам на общую сумму 11,86 млн гривен, а по 4 сделкам из них уже заключены договоры купли-продажи.