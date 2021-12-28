Uklon запускает Ski Bus из Киева в Буковель

В разгар нового горнолыжного сезона онлайн сервис вызова авто Uklon запускает Ski Bus в Буковель.
Об этом свидетельствует информация на сайте Uklon.
Расписание и стоимость:
Как отметили организаторы, в течении поездки участников будут ждать сюрпризы от Pepsi и Lays, Jägermeister, сети заправок Окко и конечно же Atlas Weekend Bar.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как оплатить товар, если стоимость на ценнике и на кассе отличаетсяВчера, 13:36 - 3305 6
Bitcoin заменит американский доллар, - бывший CEO TwitterВчера, 22:29 - 1039 5
Сколько украинцев имеют сбережения и в чем их хранят (инфографика)Вчера, 14:08 - 8296 5
Как отличается стоимость продовольственной корзины в Украине и ПольшеВчера, 11:18 - 2200 5
Язык программирования и уровень английского: от чего зависят зарплаты в ITВчера, 15:46 - 3039 4
Обязан ли водитель иметь при себе водительское удостоверение в бумажном видеВчера, 19:18 - 30314 1
Сколько украинцев имеют сбережения и в чем их хранят (инфографика)Вчера, 14:08 - 8296 5
Уоррен Баффет посоветовал, куда вкладывать деньги в условиях инфляцииВчера, 16:13 - 6580 1
В Украине изменился размер сбора при первой регистрации автомобиляВчера, 13:03 - 3550
Как оплатить товар, если стоимость на ценнике и на кассе отличаетсяВчера, 13:36 - 3305 6
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 637 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1613 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2407 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2392
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 3048 4