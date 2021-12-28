Uklon запускает Ski Bus из Киева в Буковель

В разгар нового горнолыжного сезона онлайн сервис вызова авто Uklon запускает Ski Bus в Буковель.

Об этом свидетельствует информация на сайте Uklon.

Расписание и стоимость:

первый рейс Ski Bus стартует 13 января, а предзаказ билетов открывается с 5 января.

по расписанию Uklon Ski Bus будет отправляться каждый четверг из Киева в Буковель, а каждое воскресенье – по обратному маршруту;

полная стоимость билета – 750 грн. в одну сторону, однако на первый рейс действует скидка до 50%. Перевозка лыж/сноубордов/саней включено в стоимость билета.

Как отметили организаторы, в течении поездки участников будут ждать сюрпризы от Pepsi и Lays, Jägermeister, сети заправок Окко и конечно же Atlas Weekend Bar.