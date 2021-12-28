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В Минэкономики назвали 7 основных достижений в 2021 году

В Минэкономики назвали 7 основных достижений в 2021 году

В правительстве назвали ключевые достижения Министерства экономики Украины, которые удалось реализовать в 2021 году. Об этом сообщает Правительственный курьер.

1. Поддержка бизнеса: бизнес получил 65 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» и 6,5 млрд грн по карантинным программам.

Правительство расширяет и совершенствует программу по кредитованию малого и среднего бизнеса «5−7-9», чтобы государственную поддержку получил широкий круг предпринимателей. Кроме того, был реализован ряд программ поддержки бизнеса во время усиленного карантина в январе и весной 2021 года (помощь ФЛП и работникам 8 тыс. грн).

С 19 декабря запущена новая программа «еПоддержка» для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии сферах — культуры, спорта, пассажирских перевозок.

2. Рабочие места: создано 400 тысяч новых рабочих мест.

Как говорят в ведомстве, Минэкономики в тесном сотрудничестве с другими ведомствами удалось «не только сохранить стабильную ситуацию на рынке труда через предоставление финансовой помощи бизнесу, но и создать новые рабочие места».

Так, количество трудоустроенных на созданных новых рабочих местах за 9 месяцев 2021 года достигло почти 400 тысяч человек. Кроме того, при содействии Государственной службы занятости в течение 11 месяцев 2021 года работу нашли около 500 тысяч человек.

3. Активизация инвестирования: 5,5 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций.

Другим достижением в Минэкономики назвали создание благоприятных условий для привлечения значительных инвестиций в экономику («инвестиционных нянь») — к UkraineInvest обратились 27 инвесторов с инвестиционными проектами на сумму свыше 2 млрд долларов США; в Минэкономики уже поступили 3 первых заявки на получение государственной поддержки.

Кроме того, привлечены прямые инвестиции в создание новых производств с помощью механизма индустриальных парков — в Реестр индустриальных (промышленных) парков включено 7 индустриальных парков (из зарегистрированных 52).

4. Международное сотрудничество: рост экспорта и 5 новых рынков для украинских экспортеров.

По итогам 2021 года Украина имеет рекордный результат экспорта товаров — 68,2 млрд долларов США. В экспорте появилось 28 новых товарных позиций — это дополнительные 28 млн долларов. Рост экспорта произошел по более чем 800 товарным позициям. Отечественные экспортеры начали поставки в 5 новых стран: Малави, Синт-Мартен (нидерландская часть), Лесото, Ангилья, Джерси.

Начат переговорный процесс с ЕС по дальнейшей тарифной либерализации в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Одобрен сторонами План приоритетных действий по усилению имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина — ЕС в 2021—2022 годах.

5. Защита национального производителя: применяется 34 меры по импорту на ориентировочную стоимость 18,7 млрд грн.

Сейчас Минэкономики проводит 12 торговых расследований/просмотров в отношении импорта товаров общей потенциальной стоимостью более 7,4 млрд. Также были введены меры по запрету импорта из РФ на общую сумму, эквивалентную около 18,5 млрд грн в год.

6. Эффективное управление госсобственностью: внедряется реформа корпоративного управления на ТОП-15 госкомпаний.

Минэкономики приводит систему управления государственных компаний в соответствие со стандартами корпоративного управления, утвержденными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — утверждены 15 политик собственности госкомпаний и ключевые показатели эффективности деятельности наблюдательного совета 7, а также индивидуальные планы по корпоративному управлению 11 компаний. Уставы ТОП-15 государственных компаний приведены в соответствие с изменениями, которые произошли в законодательстве. Созданы наблюдательные советы в 10 компаниях.

7. Приватизация: более 5 млрд грн поступило в госбюджет.

В 2021 году Правительство продлило стратегический курс Украины относительно приватизации и привлечения инвестиций в экономику даже на период эпидемии COVID-19. В течение 2021 года было проведено 345 успешных аукционов на сумму 5,4 млрд грн. Поступления в бюджет превысили 5 млрд грн (5,1 млрд грн).

По материалам Novyny Live
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