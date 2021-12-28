Основательницу Theranos Элизабет Холмс признали виновной в обмане инвесторов

В США продолжается суд над основательницей стартапа Theranos Элизабет Холмс. Всего сторона обвинения подала 11 пунктов обвинения. Суд присяжных вынес решение по 8 из них. Финального решения еще нет, а адвокаты Холмс, скорее всего, подадут апелляцию, пишет The New York Times.

Суд присяжных заявил, что по 4 пунктам обвинения Холмс — виновна. Как пишет NYT и CNN, это может грозить штрафом в $250 000 и до 20 лет заключения по каждому из пунктов. В общем, Холмс признали виновной в обмане инвесторов и бизнес-партнеров.

При этом Холмс оправдали в 4 пунктах, где идет речь об обмане пациентов.

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Еще три пункта обвинения остались без ответа со стороны присяжных. Как сообщают СМИ, они так и не смогли прийти к согласию.

Скорее всего, Холмс подаст апелляцию, а в конце концов получит совсем небольшой срок.

История мошенничества Элизабет Холмс. Биотехнологическая компания Theranos была основана в 2003 году 19-летней студенткой Стэнфордского университета. Стартап начал разработку инновационной системы анализа крови.

Идея ее амбициозного проекта заключалась в том, чтобы создать аппарат для проведения десятков анализов и диагностировать сотни заболеваний по одной капле крови, взятой из пальца.

Элизабет Холмс удалось обвести вокруг пальца множество влиятельных и богатых деятелей американской политики. В наблюдательном совете Theranos были, среди прочих, Генри Киссинджер, экс-глава Госдепартамента Джордж Шульц, бывший шеф Пентагона Джеймс Маттис. Среди инвесторов были такие акулы американского бизнеса, как Руперт Мердок, Тим Дрейпер и семья Уолтон, которая основала сеть гипермаркетов Walmart.

В проект Theranos инвестировали десятки миллионов долларов, а саму Элизабет Холмс сравнивали со Стивом Джобсом и Марком Цукербергом. Капитализация компании Theranos быстро росла.

Красивая история закончилась в 2015 году, когда Wall Street Journal выпустил большой материал о темной стороне Theranos: несмотря на слова основательницы, бизнес не работал и строился на обмане инвесторов, пациентов и партнеров. В 2016 году лабораторию закрыли, в 2018 году Холмс обвинили в обмане.