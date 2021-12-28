На что украинцы тратят средства из полученной «президентской тысячи»

За первые две недели работы программы еПоддержка более 6,2 миллиона украинцев подали заявки в «Дії» на получение 1000 грн. Более 700 млн грн из полученных средств украинцы уже потратили.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
«Вместо прямых дотаций мы выбрали механизм стимулирования спроса в тех секторах экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений. Речь идет о креативных индустриях, спорте, книгоиздательстве, пассажирских перевозках и тому подобное. Именно в этих сферах украинцы могут потратить и уже тратят начисленные средства. И наибольшим спросом сейчас пользуется приобретение книг, билетов в кинотеатры и железнодорожных билетов», — уточнила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
По видам расходов самыми популярными стали:
Всего с начала действия программы поддержки гражданам уже выплачено почти 6 млрд грн.
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