На что украинцы тратят средства из полученной «президентской тысячи»

За первые две недели работы программы еПоддержка более 6,2 миллиона украинцев подали заявки в «Дії» на получение 1000 грн. Более 700 млн грн из полученных средств украинцы уже потратили.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Вместо прямых дотаций мы выбрали механизм стимулирования спроса в тех секторах экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений. Речь идет о креативных индустриях, спорте, книгоиздательстве, пассажирских перевозках и тому подобное. Именно в этих сферах украинцы могут потратить и уже тратят начисленные средства. И наибольшим спросом сейчас пользуется приобретение книг, билетов в кинотеатры и железнодорожных билетов», — уточнила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

По видам расходов самыми популярными стали:

книжные магазины — 250 млн грн;

кинотеатры — 210 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 90 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги — 87 млн грн;

спорт — 59 млн грн.

Всего с начала действия программы поддержки гражданам уже выплачено почти 6 млрд грн.

Справка Finance.ua:

инициированная Президентом Украины программа поддержки направлена на стимулирование людей к вакцинации от COVID -19 и поддержку секторов экономики, наиболее пострадавших от карантинных ограничений. Это сферы культуры, спорта, пассажирских перевозок;

со второй половины января 2022 года программа будет расширена — украинцы старше 60 лет, смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID -19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов;