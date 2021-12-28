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На что украинцы тратят средства из полученной «президентской тысячи»

На что украинцы тратят средства из полученной «президентской тысячи»

За первые две недели работы программы еПоддержка более 6,2 миллиона украинцев подали заявки в «Дії» на получение 1000 грн. Более 700 млн грн из полученных средств украинцы уже потратили.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Вместо прямых дотаций мы выбрали механизм стимулирования спроса в тех секторах экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений. Речь идет о креативных индустриях, спорте, книгоиздательстве, пассажирских перевозках и тому подобное. Именно в этих сферах украинцы могут потратить и уже тратят начисленные средства. И наибольшим спросом сейчас пользуется приобретение книг, билетов в кинотеатры и железнодорожных билетов», — уточнила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

По видам расходов самыми популярными стали:

  • книжные магазины — 250 млн грн;
  • кинотеатры — 210 млн грн;
  • железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 90 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги — 87 млн грн;
  • спорт — 59 млн грн.

Всего с начала действия программы поддержки гражданам уже выплачено почти 6 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • инициированная Президентом Украины программа поддержки направлена на стимулирование людей к вакцинации от COVID-19 и поддержку секторов экономики, наиболее пострадавших от карантинных ограничений. Это сферы культуры, спорта, пассажирских перевозок;
  • со второй половины января 2022 года программа будет расширена — украинцы старше 60 лет, смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.
  • согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).
  • официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов;
  • на первом этапе получение средств будет происходить через приложение «Дія». На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный оффлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн формате. Механика, каким именно образом будут происходить выплаты, сейчас разрабатывается. Также на втором этапе, в 2022 году, рассматривается возможность выдачи физических банковских карт.
По материалам Finance.UA
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