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В Великобритании разыграют роскошный особняк по цене от 10 фунтов стерлингов

Дом является главным призом розыгрыша домов от коммерческой компании Omaze, которая занимается благотворительностью. Участникам предлагают оставить заявку за 10 фунтов стерлингов (примерно 367 гривен), пишет Mirror.

Победителю не придется тратиться на налоги, гербовые сборы и судебные расходы – все расходы покрываются компанией-организатором. Кроме того, победитель получит еще 20 тысяч фунтов стерлингов.

Что известно о недвижимости? Особняк построен на территории Озерного края – горного региона в Северо-Западной Англии (графство Камбрия). Свое название территория получила из-за обилия озер, в том числе 4 крупнейших в Англии – Уиндермир, Алсуотер, Бассентуейт, Деруэнт-Уотер.

Агенты по недвижимости отмечают, что даже если проживание в этом регионе – не ваш приоритет, найти арендаторов будет не трудно. Тем более еженедельный доход от аренды в этом районе составляет 6 000 – 8 000 фунтов стерлингов, а в высокий сезон он растет до 12 000 фунтов стерлингов.

Известно, что внутри размещены: профессиональная кухня, столовая с панорамными окнами, Классическая гостиная с камином, несколько спален с собственными санузлами, гардеробные, спортзал, спа и кинотеатр. Также есть меблированная открытая терраса.

Ориентировочная стоимость аналогичной недвижимости – 3 миллиона фунтов стерлингов.

Розыгрыш. Онлайн-участие в розыгрыше начинается со ставки 10 фунтов. Участникам также предлагают заплатить 25 фунтов стерлингов за 40 заявок, 50 фунтов стерлингов за 85 или 150 фунтов стерлингов за 320 заявок.

В розыгрыше можно будет принять участие на сайте Omaze до 27 марта 2022 года.

По материалам Телеканал 24
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