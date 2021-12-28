Межбанк: чего ждать от валюты в первый рабочий день 2022 года

Первый полноценный банковский рабочий день в 2022 году на валютном рынке пройдет в три этапа:
Окончательно «проснется» межбанк уже только завтра — послезавтра, так как компаниям нужна гривна для своих расчетов с персоналом за декабрь и проведение финансирования текущих хозяйственных затрат начала каждого месяца. Кроме этого, активизируются и «дочки» иностранных компаний по покупке валюты под репатриацию дивидендов. Учитывая скорые рождественские праздники — у них остается очень мало времени на покупку валюты под эти операции и тянуть с этим им будет некуда. Все это оживит валютный рынок 5 и 6 января. И именно в такой период «проснувшиеся» клиенты своими операциями способны на все еще малообъемном рынке достаточно быстро разгонять курс в ту или иную сторону. Особенно, если им в этот момент начнут «помогать» спекулянты.
По нашим расчетам объем операций на торгах сегодня составит до $ 110−145 млн при заключении до 390−440 сделок.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 4 января будут в пределах: доллар — коридор 27,25 — 27,45 грн, евро — коридор 30,70 — 31,00 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,32 / 27,34
евро — 30,86 / 30,88
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