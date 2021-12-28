Межбанк: чего ждать от валюты в первый рабочий день 2022 года

Первый полноценный банковский рабочий день в 2022 году на валютном рынке пройдет в три этапа:

На первом этапе – клиенты только начнут «просыпаться» и особой активности на межбанке от них ждать не стоит. Им зачислят валютную выручку в начале в евро, а затем и в долларе за период 31 декабря 2021 года — 3 января 2022 года. Они постепенно определятся со своими действиями на сегодня и лишь к 12 часам начнут появляться на рынке. Если учесть, что многие компании отдыхают сразу до 10 января — общие объемы сделок сегодня до полудня будут невелики.

На втором этапе – после 12 часов и до 15:00—15:30 — пройдет основная масса сделок «проснувшихся» клиентов. В этот период активность на сегодняшних торгах будет максимальной, а выход любого крупного покупателя или продавца с операциями по покупке/продаже хотя бы $ 10−15 млн — может полностью менять курсовой тренд. В этот момент на межбанке могут возникнуть перекосы спроса и предложения валюты, но Нацбанк вряд ли будет вмешиваться в процесс и проводить интервенции. Скорее всего — он постарается остаться сегодня в роли наблюдателя.

На третьем этапе – после 15:30 — на первых посленовогодних торгах уже не будет особой активности. Останутся только банки-спекулянты и очень небольшое число покупателей и продавцов из реального сектора экономики с единичными сделками на суммы до $ 100−200 тысяч.

Окончательно «проснется» межбанк уже только завтра — послезавтра, так как компаниям нужна гривна для своих расчетов с персоналом за декабрь и проведение финансирования текущих хозяйственных затрат начала каждого месяца. Кроме этого, активизируются и «дочки» иностранных компаний по покупке валюты под репатриацию дивидендов. Учитывая скорые рождественские праздники — у них остается очень мало времени на покупку валюты под эти операции и тянуть с этим им будет некуда. Все это оживит валютный рынок 5 и 6 января. И именно в такой период «проснувшиеся» клиенты своими операциями способны на все еще малообъемном рынке достаточно быстро разгонять курс в ту или иную сторону. Особенно, если им в этот момент начнут «помогать» спекулянты.

По нашим расчетам объем операций на торгах сегодня составит до $ 110−145 млн при заключении до 390−440 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 4 января будут в пределах: доллар — коридор 27,25 — 27,45 грн, евро — коридор 30,70 — 31,00 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,32 / 27,34

евро — 30,86 / 30,88

Курсы валют на Межбанке

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