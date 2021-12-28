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Кто искал и предлагал работу в новогоднюю ночь

Кто искал и предлагал работу в новогоднюю ночь

В Новый год большинство из нас входит с надеждой на лучшее, желанием перемен и улучшений. Новая работа может стать первым шагом к лучшей жизни. На пороге 2022 года многие украинцы активно работали над осуществлением этого желания. Finance.ua узнал у кадрового портала grc.ua, кто искал и кто предлагал работу в Новогоднюю ночь.

Кто искал? В период с 31 декабря по 2 января добавляли или редактировали свои резюме 3 200 соискателей.

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Самыми активными в разгар празднований были соискатели из Киева. Всего 1 520 киевлян редактировали свои резюме. Второе место по активности занимают соискатели из Донецкой области (370), третье место — за соискателями из Харькова и области (239), четвертое место — за Днепром и областью (229), а в конце пятерки лидеров расположились Одесса и область — 192 соискателя.

Наиболее активными в поиске работы были представители таких индустрий:

  • ТОП-менеджмента – 540 (резюме);
  • на втором месте – студенты и молодые специалисты (385 резюме);
  • третья ступенька – за ІТ-специалистами (323);
  • четвертое место заняли специалисты из сферы маркетинга, рекламы на PR (260 резюме);
  • а замыкают пятерку наиболее активных соискателей квалифицированные специалисты на производстве и в сельском хозяйстве (256 резюме).

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В течение последних часов 2021 года свои резюме создавали или редактировали директор по безопасности из Киева, банковский сотрудник из Черновцов, дизайнер-художник из Дрогобыча, Web-дизайнер из Киева и фармацевт из Полтавы.

В первые часы Нового 2022 года разместили резюме финансовый менеджер и журналист – корреспондент из Киева, руководитель отдела продаж из Харькова, менеджер по продажам из Одессы и помощница руководителя из Днепра.

Кто предлагал работу? В течение последнего рабочего дня прошлого года на кадровом портале grc.ua украинские работодатели разместили 10 203 вакансии. Не остановился рынок труда даже в первый день 2022 года. 1 января добавили еще 3 290 вакансии, среди которых: пекари, финансовый специалист по учету международных компаний, Front end developer (Vue.js), Product manager и ASO specialist и другие.

Больше всего предложений в праздничный период было для:

  • специалистов по продажам (4 783 вакансии);
  • ІТ-специалистов (2 226 вакансии);
  • для студентов и лиц без опыта (1 741 вакансия).

Больше всего ищут работников в Киеве – 5 472 вакансии. На втором месте Днепропетровская область (1 280 вакансий), на третьем – Харьковская область (891 вакансия). На четвертом месте Киевская область (761 вакансия). Замыкает пятерку лидеров – Одесская область, где в праздничный период искали 707 работников.

Работодатели активнее соискателей. Для украинских работодателей праздничная пора не стала преградой для поиска нужного персонала. В период с 31 декабря по 2 января актуальных вакансий в целом было размещено больше, чем добавленных или обновленных резюме.

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По материалам Finance.UA
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