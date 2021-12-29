"Ресурсный" закон 5600 вступил в силу

Так называемый ресурсный закон 5600, который направлен против олигархов и содержит нормы, влияющие на обычных украинцев вступил в силу с 1 января 2022 года.

Об этом говорится в нормах закона.

Законом меняется модель ренты за добычу руды. Действующая система предусматривает ставку 11-12%, начисляемую из индекса IODEX 58% FE CFR China.

Законом №5600 предусматривается взыскание ренты с рыночной стоимости руды с более высоким содержанием руды, а именно индекса IODEX 62% FE CFR China, который рассчитывает информационное агентство Platts. При этом, чем выше будет эта рыночная стоимость — тем больше будет ставка ренты.

Также повышаются все ставки акцизов на алкоголь на 5%.

Еще одно важное изменение – налог с продаж недвижимости. В настоящее время доход от продажи одного объекта в год не облагается налогом, а продажа второго и последующих облагается по ставке 5%. Это позволяет застройщикам оптимизировать расходы, продавая квартиры физическим, а не юридическим лицам.

Ресурсный закон должен закрыть эту возможность. Согласно ему, доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, проданных физическим лицом за год, должен облагаться налогом по стандартной ставке – 18%.

Ко второму чтению проекта эту норму смягчили. Теперь платить 18% налога придется не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только по разнице между суммой продажи и ценой, за которую недвижимость перешла к продавцу.

Обложению подлежат соглашения, предусматривающие переход права собственности на жилой дом или его часть; квартиру или ее часть; комнату; гараж; садовый дом и хозяйственные постройки, землю под ними; земельный участок.