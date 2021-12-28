Около 20% подарков составляет продукция украинских брендов

Многие украинские бренды сейчас становятся популярными, но пока объем украинской продукции среди подарков на Новый год составляет не более 20%.
Об этом сообщил в эфире Громадського радио интернет-маркетолог Юрий Копышинский.
«Многие украинские бренды за 4 года стали настолько интересными, что они абсолютно уверенно конкурируют с зарубежными компаниями. Цена украинских брендов и производителей — не меньше европейских, потому что меньшие объемы, достаточно дорогостоящее производство тех же вещей», — пояснил он.
Также Копышинский рассказал, что в среднем украинцы тратят около тысячи гривен на подарок для одного человека. Около 25% украинцев тратят более 5 тысяч гривен на новогодние подарки.
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