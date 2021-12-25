Банковская система с 31 декабря начинает работать по «новогоднему» графику

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка (далее – СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2021 года и в течение 2022 года, в частности: в период завершения отчетного года и начала следующего.31 декабря 2021 года до 13.00 через СЭП проводятся только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы и платежи от Национального банка и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, определенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13.00; 1 января 2022 года банковский день в СЭП начинается в 9.00 с датой банковского дня 04 января 2022 года;
1–03 января 2022 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе.
Межбанковские переводы через СЭП в этот период проводятся датой банковского дня 04 января 2022 года. В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки самостоятельно принимают решения касательно проведения валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме;
4–06 января 2022 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме;
в период с 31 декабря 2021 года до 04 января 2022 года действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, установленный/рассчитанная Национальным банком 30 декабря 2021 года;
7–09 января 2022 года межбанковские переводы через СЭП проводятся датой банковского дня 10 января 2022 года;
01–03 и 07–09 января 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.
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