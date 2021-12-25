Нужны деньги к праздникам? Берите за 2 мин. в Veomini

Перед зимними праздниками у многих людей возникает потребность в дополнительных средствах. Мы спешим в магазин, чтобы приобрести смартфон с новогодней скидкой, украшаем дом, покупаем подарки близким. Часто на реализацию планов не хватает буквально нескольких сотен или тысяч гривен. Чтобы помочь украинцам в таких случаях, компания Moneyveo создала мобильное приложение с мгновенными кредитами Veomini.

Так быстро еще не было! Деньги у вас за 2 мин.

Финтех-компания Moneyveo является лидером небанковского потребительского кредитования в Украине уже в течение 8 лет (подтверждено результатами народного голосования 2021 в рейтинге «Украинская народная премия»). В ее сервисе можно взять до 30 000 грн без специальной подготовки и поездок всего за 10 минут.

Но есть случаи, когда для решения финансового вопроса требуется гораздо меньшая сумма. Для таких ситуаций Moneyveo создала мобильное приложение Veomini. При первом обращении здесь можно получить до 3000 грн, при повторных – до 6000 грн.

Почему пользователи выбирают Veomini

Приложение Veomini создано для того, чтобы мгновенно закрывать потребности в небольших суммах. Его пользователи – это преимущественно молодежная аудитория в возрасте от 18 до 22 лет, которой могут срочно понадобиться дополнительные средства. Например, чтобы купить костюм или платье на вечеринку, доложить и приобрести билеты на концерт любимой группы или устроить кому-то сюрприз.

В процессе работы над приложением компания Moneyveo учла ускоренный жизненный темп молодых людей и их стремление к технологичности. Поэтому представила целевой аудитории продукт, максимально отвечающий ее потребностям.

Молодежь – за Veomini, ведь:

1. Приложение всегда под рукой и работает по всей Украине в режиме 24/7.

2. Оформление – в приложении, деньги поступают сразу на карту.

3. Для получения средств нужно иметь только смартфон с подключением к интернету, банковскую карту, паспорт и ИНН.

4. Первый кредит – всего под 0,01% в день.

5. Оформление – за 2-5 минут благодаря упрощенной автоматизированной заявке-анкете.

6. Прозрачные и понятные условия обслуживания, которые прописываются в электронном договоре.

7. Никаких дополнительных комиссий: клиент платит только за фактическое время пользования средствами.

8. Данные пользователей – в безопасности, это подтверждено сертификатом соответствия требованиям стандарта безопасности банковских карт PCI DSS.

9. Много акций с промокодами на скидки до -85%.

Как взять деньги в приложении

Оформление кредита в Veomini требует минимума времени и усилий:

1. Нужно установить приложение, создать в нем аккаунт и отправить анкету-заявку. В ней – указать контакты, данные паспорта, ИНН и карты.

2. Дождаться решения – появится на экране в течение 1 мин. Если оно будет положительным – подписать электронный договор. Для этого следует ввести из SMS код подтверждения согласия с условиями договора (или согласиться на автоматическое заполнение).

Сразу после этого Veomini перечислит деньги на карту. Вернуть кредит можно как через приложение, так и через сервисы онлайн-платежей, кассы банков и в интернет-банкинге.

С Veomini вы всегда на волне событий!

Где бы вы ни находились, куда бы ни поехали в пределах Украины – если вам срочно понадобятся дополнительные средства, их можно получить в Veomini в несколько свайпов.

Установите приложение – и можете не беспокоиться о деньгах во время праздничного шоппинга. Пока собираетесь на вечеринку к друзьям или пока ждете в очереди в магазине – отправьте заявку в приложении и ловите деньги. Очередь еще не прошла, а нужная сумма уже на карте*.

* Приложение Veomini переводит деньги клиенту, как только получает его согласие с условиями договора. Время ожидания зачисления средств – до 15 минут, но обычно они поступают на карту мгновенно.