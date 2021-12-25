Украинцы стали экономить на новогодних подарках

В этом году украинцы начали экономить на новогодних подарках.
Как говорится в сюжете ТСН, большинство украинцев хотели бы вложиться в тысячу гривень. Многие готовы потратить эту сумму на вкусности.
Кроме того, украинцы готовы потратить деньги на игрушки. Так, на игрушки, детские товары и косметику готовы потратить деньги 32% процента опрошенных.
26% опрошенных украинцев готовы купить одежду. Потратить деньги на сувениры готовы 23% опрошенных украинцев.
Многие украинцы также признались, что зачастую делают спонтанные покупки перед Новым годом.
Пресс-служба Национального научного центра “Институт аграрной экономики” сообщила о том, что стоимость новогоднего стола-2022 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлым годом на 8,1% и составит 1844,74 грн.
По словам экспертов, за месяц до новогодних и рождественских праздников приготовить 3 килограмма оливье на семью стоило украинцам 209,9 грн, тогда как по состоянию на 1 декабря 2020 года стоило 173,5 грн.
Согласно исследованию ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” новогодний стол-2022 для семьи из 3-4 человек обойдется в среднем в 1160 гривен, что на 14% дороже, чем в прошлом году.
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