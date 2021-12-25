Прямые иностранные инвестиции в Украину превысили $61 млрд

Национальный банк усовершенствовал учет прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в соответствии с международными стандартами.
По данным НБУ, отныне в статистике платежного баланса и международной инвестиционной позиции в ПИИ будут учитываться кредиты, полученные от сестринских компаний-нерезидентов.
Сестринскими считаются предприятия, которые имеют общего непосредственного или опосредованного прямого инвестора, но обладают менее 10% уставного капитала друг друга.
Такой учет ПИИ позволяет охватить больше долговых операций в пределах межнациональных корпораций, точнее определить объем инвестиций и лучше отразить их направленность.
Учет кредитов между сестринскими предприятиями не влияет на сальдо финансового счета платежного баланса из-за переклассификации кредитов из статьи “другие инвестиции« в статью »Прямые инвестиции”.
В то же время по результатам учета кредитов между сестринскими предприятиями чистые запасы ПИИ по состоянию на конец III квартала 2021 года пересмотрены на $6 млрд (с $55,1 до $61,1 млрд).
Поскольку в статистике ПИИ кредиты между сестринскими предприятиями классифицируются в соответствии с резидентной принадлежностью конечного контролирующего инвестора, ПИИ в Украине увеличены на $3,7 млрд, а ПИИ за границу уменьшены на $2,3 млрд.
Соответствующие ретроспективные уточнения временных рядов статистики внешнего сектора осуществлены с 2015 года.
На конец I квартала ПИИ в экономику Украины составили $51,785 млрд. Прямые иностранные инвестиции в Украину во II квартале 2021 года составили $1,35 млрд.
В первом полугодии ПИИ выросли на $2,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В прошлом году чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $868,2 млн по сравнению с их чистым притоком в $5,86 млрд в 2019 году.
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