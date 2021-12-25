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Конкурент АТБ. Fozzy Group откроет десятки дискаунтеров в 2022 году

Конкурент АТБ. Fozzy Group откроет десятки дискаунтеров в 2022 году

В следующем году сеть дискаунтеров «Thrash! Траш!» откроет более 60 магазинов, сообщила пресс-служба Fozzy Group.

По состоянию на конец 2021 года сеть «Thrash! Траш!» насчитывала 90 торговых точек в 41 городе Украины.

Как заявили в компании, число клиентов этих магазинов превысило 1 млн. Ассортимент товаров составлял более 3 тыс. позиций отечественных производителей, а также собственного импорта Fozzy Group.

В уходящем году было открыто 32 новых маркета super.

Согласно заявлениям компании, «Thrash! Траш!» намерена развивать проекты «Пицца собственного производства», «Выпечка» и «Food to Go».

В Fozzy Group входят торговые сети «Сильпо», Le Silpo, Fozzy, «Фора», Thrash! Траш!, «Белая ромашка», ringoo, а также рестораны «Буланжери», «Дзяо-бар», «Мокрые усы», Escobar, Positano, Who&Why Drinkery.

Агропромышленное направление группы состоит из торговых марок «Нежин», «Гринвиль», «Снятинская птица», «Богуславна», Skadi, «Левый&Правый». Агробизнес Fozzy Group пециализируется на растениеводстве, животноводстве и овощеводстве.

Среди других бизнес-направлений: банк «Восток», IT-разработчик TemaBit Fozzy Group, логистический оператор УВК, доставка Justin, сети турагентств Silpo Voyage и спортклубов Apollo.

По материалам УБР
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