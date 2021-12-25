Цифровые водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал подробности в Минцифры.
Соответствующие постановления приняло правительство, они вступают в силу с момента публикации.
С 2019 года электронное удостоверение водителя, техпаспорт и студенческий билет действовали в рамках экспериментальных проектов, которые успешно себя зарекомендовали.
Что теперь. Электронные водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет приравниваются к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать у вас бумажный документ.
За это время украинцы сформировали в «Дії»:
Напомним, в государственном приложении «Дія» в тестовом режиме заработала новая функция, которая позволяет украинцам получать уведомления о судебных заседаниях, в которых они участвуют.
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