Маск возразил, что его спутники вытесняют конкурентов

Илон Маск ответил на критику о том, что спутники его проекта Starlink занимают слишком много места в космосе, и заявил, что на орбитах вокруг Земли хватит места для «десятков миллиардов» спутников.

Как цитирует Маска Financial Times, «космос просто огромный, а спутники очень крохотные. Это не та ситуация, когда мы каким-то образом блокируем других».

Комментарий Маска стал ответом на заявление главы Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера о том, что Маск «создает правила» для новой космической коммерции.

Отметим, SpaceX, частная космическая компания Маска, запустила почти 2000 спутников для своей сети широкополосной связи Starlink и планирует создать еще десятки тысяч.

Маск сравнил количество спутников на околоземной орбите Земли с 2 миллиардами автомобилей и грузовиков на Земле.

По его словам, каждая орбитальная «оболочка» вокруг Земли больше поверхности планеты, и это позволяет каждые 10 метров размещать космические аппараты.

Ранее Китай заявлял, что космические спутники Starlink, запущенные компанией SpaceX Илона Маска, дважды едва не столкнулись с китайской космической станцией за последний год.