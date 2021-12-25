0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

Маск возразил, что его спутники вытесняют конкурентов

Маск возразил, что его спутники вытесняют конкурентов

Илон Маск ответил на критику о том, что спутники его проекта Starlink занимают слишком много места в космосе, и заявил, что на орбитах вокруг Земли хватит места для «десятков миллиардов» спутников.

Как цитирует Маска Financial Times, «космос просто огромный, а спутники очень крохотные. Это не та ситуация, когда мы каким-то образом блокируем других».

Комментарий Маска стал ответом на заявление главы Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера о том, что Маск «создает правила» для новой космической коммерции.

Отметим, SpaceX, частная космическая компания Маска, запустила почти 2000 спутников для своей сети широкополосной связи Starlink и планирует создать еще десятки тысяч.

Маск сравнил количество спутников на околоземной орбите Земли с 2 миллиардами автомобилей и грузовиков на Земле.

По его словам, каждая орбитальная «оболочка» вокруг Земли больше поверхности планеты, и это позволяет каждые 10 метров размещать космические аппараты.

Ранее Китай заявлял, что космические спутники Starlink, запущенные компанией SpaceX Илона Маска, дважды едва не столкнулись с китайской космической станцией за последний год.

По материалам Украинская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.