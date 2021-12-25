Маск возразил, что его спутники вытесняют конкурентов

Илон Маск ответил на критику о том, что спутники его проекта Starlink занимают слишком много места в космосе, и заявил, что на орбитах вокруг Земли хватит места для «десятков миллиардов» спутников.
Как цитирует Маска Financial Times, «космос просто огромный, а спутники очень крохотные. Это не та ситуация, когда мы каким-то образом блокируем других».
Комментарий Маска стал ответом на заявление главы Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера о том, что Маск «создает правила» для новой космической коммерции.
Отметим, SpaceX, частная космическая компания Маска, запустила почти 2000 спутников для своей сети широкополосной связи Starlink и планирует создать еще десятки тысяч.
Маск сравнил количество спутников на околоземной орбите Земли с 2 миллиардами автомобилей и грузовиков на Земле.
По его словам, каждая орбитальная «оболочка» вокруг Земли больше поверхности планеты, и это позволяет каждые 10 метров размещать космические аппараты.
Ранее Китай заявлял, что космические спутники Starlink, запущенные компанией SpaceX Илона Маска, дважды едва не столкнулись с китайской космической станцией за последний год.
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