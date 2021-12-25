В январе мы увидим совсем другой курс доллара — прогноз

Курс доллара в январе 2022 года может снизиться на 25 копеек и достичь отметки в 27 грн/$.
Такой прогноз озвучила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.
По словам эксперта, на курс будет влиять традиционное снижение бизнес-активности.
«Фундаментальных причин для ослабления гривны пока нет. Но есть ряд психологических факторов, которые удерживают гривну именно на этом уровне — 27,2 грн. Если мы посмотрим на межбанк, каждый день возникает тенденция к укреплению гривны, но продавцы начинают давить и курс удерживается. Если психологические факторы и дальше будут иметь место, курс может удержаться на тех же позициях и в дальнейшем».
По словам эксперта, в январе будет наблюдаться традиционно низкая экономическая активность, поэтому спрос на валюту не будет расти.
«Не будет большой активности, потому, наверное, не будет и большого количества участников рынка, которые могли бы предложить много валюты и установить тенденцию к укреплению курса. Но небольшое укрепление все-таки возможно. Вероятно, рынок будет пытаться вернуть курс к отметке 27 грн», — отметила эксперт.
Ахтырко отметила, что на курс также будет влиять эскалация конфликта с Россией.
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