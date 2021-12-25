Межбанк: доллар подорожал, но почему это не трагедия

Как и ожидалось, среда прошла на валютном рынке в предновогодних хлопотах у большинства клиентов. Активны были как небольшие компании, так и самые крупные игроки. Особых сенсаций не было.

С утра межбанк по доллару сразу стартовал с уровней 27,17/27,19 гривен, что было изначально на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. К 11 часам курс вырос на 1 копейку, а большинство операторов поняли, что особо тянуть с заключением сделок нельзя – впереди завершение года.

Ощущался определенный дефицит гривны, и главным для большинства продавцов был вопрос “живая ли гривна” у их потенциальных покупателей. Если покупатель мог рассчитаться быстро, то он смело мог рассчитывать не некоторые уступки по курсу в обмен на скорость при расчете по сделке. В итоге, притом что продавцов на определенном этапе было меньше – котировки особо не росли.

К 12 часам доллар подорожал до 27,19/27,21 гривен, а к обеду дошел до отметки 27,20/27,22. В период до обеда и сразу после него прошла основная часть сделок.

После обеда активность клиентов стала быстро снижаться, зато периодически “светились” банки с операциями по собственной валютной позиции. К 15 часам доллар вырос до 27,215/27,235 и с небольшими отклонениями в пределах 1 копейки они продержались уже до самого конца сессии.

Нацбанк внимательно наблюдал за происходящим на межбанке, но абсолютно логично в процесс не вмешивался, так как рынок сам находил компромисс по курсу и особых перекосов не наблюдалось.

Участники рынка особо не переживали по поводу некоторого роста котировок и воспринимали это больше как небольшие ситуативные диспропорции спроса и предложения по валюте в период закрытия года, нежели как какую-то серьезную тенденцию.

Главные события 29 декабря на валютном рынке:

1). Доллар за день подорожал на 4,5 копейки — с утренних стартовых 27,17/27,19 гривен до 27,215/27,235.

2). Нацбанк сегодня на торги не выходил.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,1984 гривен, а официальный курс на 30 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2077 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,21 / 27,23

евро – 30,73 / 30,75

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1357 / 1,1359

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