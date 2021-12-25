Межбанк: доллар подорожал, но почему это не трагедия

Как и ожидалось, среда прошла на валютном рынке в предновогодних хлопотах у большинства клиентов. Активны были как небольшие компании, так и самые крупные игроки. Особых сенсаций не было.
С утра межбанк по доллару сразу стартовал с уровней 27,17/27,19 гривен, что было изначально на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. К 11 часам курс вырос на 1 копейку, а большинство операторов поняли, что особо тянуть с заключением сделок нельзя – впереди завершение года.
Ощущался определенный дефицит гривны, и главным для большинства продавцов был вопрос “живая ли гривна” у их потенциальных покупателей. Если покупатель мог рассчитаться быстро, то он смело мог рассчитывать не некоторые уступки по курсу в обмен на скорость при расчете по сделке. В итоге, притом что продавцов на определенном этапе было меньше – котировки особо не росли.
К 12 часам доллар подорожал до 27,19/27,21 гривен, а к обеду дошел до отметки 27,20/27,22. В период до обеда и сразу после него прошла основная часть сделок.
После обеда активность клиентов стала быстро снижаться, зато периодически “светились” банки с операциями по собственной валютной позиции. К 15 часам доллар вырос до 27,215/27,235 и с небольшими отклонениями в пределах 1 копейки они продержались уже до самого конца сессии.
Нацбанк внимательно наблюдал за происходящим на межбанке, но абсолютно логично в процесс не вмешивался, так как рынок сам находил компромисс по курсу и особых перекосов не наблюдалось.
Участники рынка особо не переживали по поводу некоторого роста котировок и воспринимали это больше как небольшие ситуативные диспропорции спроса и предложения по валюте в период закрытия года, нежели как какую-то серьезную тенденцию.
Главные события 29 декабря на валютном рынке:
1). Доллар за день подорожал на 4,5 копейки — с утренних стартовых 27,17/27,19 гривен до 27,215/27,235.
2). Нацбанк сегодня на торги не выходил.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,1984 гривен, а официальный курс на 30 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2077 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,21 / 27,23
евро – 30,73 / 30,75
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1357 / 1,1359
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обладатели двойного гражданства смогут участвовать в выборах: закон ЗеленскогоВчера, 19:34 - 1111 28
В Украине средняя зарплата возросла более чем на 200 гривенВчера, 17:39 - 774 7
Налоговая амнистия: украинцам объяснили, придется ли доплачивать за старые квартиры5 ч. назад - 1701 4
В Раде зарегистрировали законопроект о добровольном воинском учете для женщин3 ч. назад - 314 3
Предприниматели сферы торговли массово регистрируют РРО — Гетманцев5 ч. назад - 693 3
Кто может не уплачивать 1% в ПФУ при покупке недвижимости8 ч. назад - 6062
Представлен совершенно новый Kia Carens 2022 в стиле Sportage и Soul за $20 00014 ч. назад - 1958
Должна быть на руках у работника: стали известны новые правила ведения и хранения трудовых книжек3 ч. назад - 1813
Топ-30 стран с наибольшим количеством украинских мигрантовВчера, 21:36 - 1808
Налоговая амнистия: украинцам объяснили, придется ли доплачивать за старые квартиры5 ч. назад - 1701 4
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)Вчера, 15:10 - 442 1
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1736 6
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2013
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2600 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2712