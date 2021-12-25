Что подарить на Новый год, если в кошельке на подарки до 1000 гривен

До Нового года осталось несколько часов, бюджет ограничен, а подарки куплены еще не для всех? Не все потеряно. Finance.ua как сайт, который заботится о вашем времени и финансах, выбрал несколько презентов, которые можно купить быстро, не тратя все деньги мира.
Рассматривали варианты до 1 тыс. грн, ведь такая сумма не очень обременительна для бюджета большинства украинцев.
🎧 Смартфон давно стал своеобразным продолжением нас самих, поэтому приобретение любых аксессуаров для него – прекрасная идея для подарка как для близких и родных людей, так и просто коллег по работе. Наушники, Bluetooth-гарнитура, интересный чехол, гаджеты для селфи, колонки – здесь выбор зависит только от вашей фантазии.
🎒 Также универсальным подарком можно считать и красивый, качественный городской рюкзак. Это именно та вещь, которая нужна независимо от гендерной принадлежности, рода занятий или социального статуса.
🧤 Неплохим вариантом могут быть аксессуары вроде поясков, шарфов, перчаток и т.д. Человек, которому вы сделаете такой подарок, будет носить вещь и всегда вспоминать о вас.
📓 Блокноты и ручки Moleskine или других престижных марок подойдут для людей, которые отдают предпочтение классике и привыкли делать заметки традиционным способом – руками.
📘 Базовым подарком можно считать книги. И это не обязательно должна быть художественная литература. Уместными станут кулинарные книги, издания об архитектуре, дизайне, кино, живописи и тому подобное. Это могут быть мемуары выдающихся людей или самоучители. Книга – отличный подарок, так какне имеет возрастных или каких-либо других ограничений.
🎮 Еще хорошим вариантом станут любые настольные игры. А ценители виртуальных развлечений обрадуются компьютерным играм. Кстати, в канун Нового года в Steam и Playstation Store обычно устраивают грандиозную распродажу, поэтому вы сможете приобрести желаемые игры за разумные деньги.
🍰 Съедобные подарки – тоже подарки. Разнообразные вкусности, вино или другой элитный алкоголь – проверенные годами варианты. Их можно дарить не только друзьям или родственникам, но и партнерам, коллегам по работе, учебе.
Если же вам сложно определиться с подарком, а времени на размышления практически не осталось, то отличной альтернативой может стать подарочный сертификат. Он позволяет приобрести любую вещь в магазине в пределах определенной суммы, поэтому фактически перекладывает проблему выбора на плечи того, кому вы делаете подарок.
А в нашей статье «Что можно подарить на новогодние праздники за 1, 3, 5 тыс. гривен» вы найдете еще больше идей для подарков”:https://finance.ua/ua/saving/czto-podarit-na-1000-3000-5000-grn.
Это видео версия для тех, кто больше любит YouTube:
Кроме того, рекомендуем почитать, что и кому дарят на новогодние праздники украинские бизнесмены. Это может стать дополнительным источником вдохновения при поиске презентов.
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